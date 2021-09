Stasera Scarabello: Aulla premia i suoi giovani Fight 1

Altri articoli in Aulla

venerdì, 3 settembre 2021, 16:00

Una serata dedicata alla valorizzazioneÈ stato presentato oggi, presso la sala consiliare del comune di Aulla, il nuovo evento organizzato e promosso dal comune dedicato alla celebrazione dello sport, intitolato a Luigi Scarabello dello sport nelle sue espressioni più alte e meritorie, con ospiti di rilievo nazionale

martedì, 31 agosto 2021, 17:40

Primi spiragli di ripresa per il settore fieristi con la conferma dello svolgimento della tradizionale Fiera di San Severo, in programma ad Aulla sabato 4 settembre, come vuole la tradizione, il primo sabato del mese

martedì, 31 agosto 2021, 10:15

I militari, nel transitare nel piccolo borgo di Caprigliola, hanno notato un’auto ferma in corrispondenza dell’unico bar presente. E’ scattato così il controllo: si trattava di un cittadino marocchino 52enne; una vecchia conoscenza dei carabinieri albianesi

lunedì, 30 agosto 2021, 14:56

La scrittrice Marina Pratici, originaria di Aulla in provincia di Massa Carrara, è in lizza nella categoria “Letteratura” nel contesto della seconda edizione del Premio alle eccellenze “Mare di cristallo”, che avrà la sua serata di gala sabato 11 dicembre a Barcellona, in Spagna

domenica, 29 agosto 2021, 09:52

L’amministrazione comunale di Aulla informa che sono iniziati i lavori di realizzazione della nuova pavimentazione nella scuola di Albiano Magra

sabato, 28 agosto 2021, 20:33

Sono partiti i confronti tra i sindaci della Lunigiana e i capigruppo delle opposizioni nei consigli comunali. Sabato mattina, nel nuovo studio di Radio A ad Aulla in Via Nazionale, che è stato così inaugurato, si sono confrontati il sindaco Roberto Valettini e Maria Grazia Lombardi della lista Idee in...