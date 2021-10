Aulla



Aulla: pubblicato il bando per il contributo affitto a sostegno delle famiglie in difficoltà

giovedì, 28 ottobre 2021, 17:46

Dopo l'intervento in supporto alle famiglie per affrontare il rincaro bollette, il comune di Aulla ha pubblicato il bando per l'assegnazione di contributi per il pagamento delle spese di affitto.

Fra i requisiti per partecipare: la residenza anagrafica nel comune di Aulla; la titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui il richiedente ha la residenza; assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto.; valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25mila euro; presentazione di certificazione valore ISE non superiore a 28.727,25 Euro. I nuclei familiari che presentino una certificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID19, una riduzione del reddito superiore a 25%, devono essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore a 35mila Euro.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 10 novembre 2021 con una delle seguenti modalità: consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Aulla (Palazzo Comunale, Piazza Gramsci 24, Aulla - piano terra) dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12; invio tramite e-mail all'indirizzo sociale@comune.aulla.ms.it oppure trasmissione mediante PEC all'indirizzocomune.aulla@postacert.toscana.it.

Il bando è disponibile sul sito del Comune di Aulla www.comune.aulla.ms.it

"Senza dubbio l'affitto è una delle spese più importanti nel bilancio delle famiglie, soprattutto di quelle fragili che, con l'emergenza epidemiologica, si trovano a vivere situazioni di maggiore disagio, talvolta con intimazioni di sfratti. L'Amministrazione Comunale prende a cuore le situazioni di difficoltà economica dei propri cittadini e, dopo il bando relativo agli aiuti per affrontare il rincaro delle bollette, intendiamo continuare ad essere dalla parte dei più deboli e di chi è costretto a vivere un disagio" – commenta il Sindaco Roberto Valettini.

M. C.