Aulla



Bivaccano alla stazione di Aulla: denunciati due marocchini minorenni clandestini

venerdì, 8 ottobre 2021, 09:10

Nel corso dei numerosi servizi di prevenzione eseguiti ad Aulla, i militari dell'aliquota radiomobile della compagnia di Pontremoli hanno sorpreso, grazie anche alla segnalazione di alcuni cittadini, due ragazzi a bivaccare all’interno della sala d'attesa della locale stazione ferroviaria.

I due, immediatamente sottoposti a controllo, sono risultati essere due cittadini marocchini di 17 e 16 anni, in Italia senza fissa dimora, sebbene gravitanti nella provincia di Genova.

A carico dei due, entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio, è scattata una denuncia per “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato" con conseguente comunicazione alla procura per i minorenni di Genova.

I due ragazzi, non avendo reperito alcun parente che potesse occuparsi di loro, sentiti i servizi sociali aullesi, sono stati affidati alla comunità educativa “Casa di Alice” di Massa.

I carabinieri non escludono che l’intenzione dei due minorenni fosse quella di commettere dei furti, proposito subito disinnescato dall’intervento delle pattuglie operanti sul territorio che hanno bloccato sul nascere ogni possibile attività delittuosa.