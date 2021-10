Halloween Village: tutto pronto ad Albiano per festeggiare la notte più spaventosa dell’anno

Altri articoli in Aulla

giovedì, 28 ottobre 2021, 12:22

Sul posto una pattuglia della stazione dei carabinieri di Licciana Nardi che, con somma sorpresa, ha visto che si trattava della stessa persona, un marocchino di 26 anni, tratta in arresto dagli stessi carabinieri nel corso della notte di sabato

lunedì, 25 ottobre 2021, 19:09

25 Ottobre 2011 - 25 Ottobre 2021: esattamente dieci anni fa, il fragore assordante di una pioggia impetuosa abbattutasi all’improvviso sulla città, intorno alle 18 fu il preludio della furia alluvionale che di lì a poco sarebbe esplosa come una bomba sulla città

lunedì, 25 ottobre 2021, 16:53

GAIA S.p.A. gestore del servizio idrico integrato della Toscana Nord, informa che da mercoledì 20 ottobre è iniziata la lettura dei contatori presso i comuni di Aulla e Mulazzo. Le letture termineranno il 20 dicembre. Gli utenti interessati sono più di 8.000

sabato, 23 ottobre 2021, 14:36

Un risultato che deriva dalla rafforzata sinergia tra comune di Aulla, regione Toscana e consorzio 1 Toscana Nord: così è stato presentato stamani il potenziamento dell’impianto idrovoro “Aulla Città”

giovedì, 21 ottobre 2021, 18:06

Riprende il servizio di prenotazione per la terza dose del vaccino anti-Covid19, a cura del comune di Aulla. Il servizio sarà rivolto essenzialmente alle persone anziane, ma anche a tutti coloro che non sono in grado di effettuare la prenotazione in modo autonomo con gli strumenti informatici preposti dalla regione...

venerdì, 15 ottobre 2021, 18:48

Avviato tra Agenzia del Demanio e Comune di Aulla il percorso di collaborazione istituzionale finalizzato alla bonifica e al completo risanamento della zona ex Cjmeco, in località Colombera, a seguito dell’annosa e nota diatriba processuale fra le parti