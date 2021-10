Inaugurato il potenziamento dell’impianto idrovoro “Aulla città” nel decennale della tragica alluvione

Altri articoli in Aulla

giovedì, 21 ottobre 2021, 18:06

Riprende il servizio di prenotazione per la terza dose del vaccino anti-Covid19, a cura del comune di Aulla. Il servizio sarà rivolto essenzialmente alle persone anziane, ma anche a tutti coloro che non sono in grado di effettuare la prenotazione in modo autonomo con gli strumenti informatici preposti dalla regione...

venerdì, 15 ottobre 2021, 18:48

Avviato tra Agenzia del Demanio e Comune di Aulla il percorso di collaborazione istituzionale finalizzato alla bonifica e al completo risanamento della zona ex Cjmeco, in località Colombera, a seguito dell’annosa e nota diatriba processuale fra le parti

lunedì, 11 ottobre 2021, 23:53

Grande successo per la rassegna dedicata al comparto agricolo, alla sua 39esima edizione. Mercatino, attività per bambini, musica e intrattenimento. Questi gli ingredienti della Festa dell’Uva, espressione dell’essenza delle tradizioni locali, tenutasi ad Aulla nella giornata di ieri, domenica 10 Ottobre, in via Veneto, piazza della Repubblica, piazza della Vittoria...

venerdì, 8 ottobre 2021, 17:29

Dal mese di ottobre, il reparto di protezione civile dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, coadiuvato dai ragazzi del servizio civile nazionale affidati al progetto di prevenzione dei rischi e dai volontari, arriverà nelle piazze di tutti i comuni del territorio

venerdì, 8 ottobre 2021, 09:10

I due, immediatamente sottoposti a controllo, sono risultati essere due cittadini marocchini di 17 e 16 anni, in Italia senza fissa dimora, sebbene gravitanti nella provincia di Genova

mercoledì, 29 settembre 2021, 09:52

Al titolare dell’impresa, un 62enne italiano, residente nello spezzino, è stato prescritto di procedere alla messa in sicurezza del ponteggio ed alla regolarizzazione dell’operaio