Aulla



Prenotazione vaccini e taxibus: il comune di Aulla vicino ai cittadini

giovedì, 21 ottobre 2021, 18:06

Riprende il servizio di prenotazione per la terza dose del vaccino anti-Covid19, a cura del comune di Aulla. Il servizio sarà rivolto essenzialmente alle persone anziane, ma anche a tutti coloro che non sono in grado di effettuare la prenotazione in modo autonomo con gli strumenti informatici preposti dalla regione Toscana.

Il comune metterà inoltre a disposizione un servizio di trasporto specificamente rivolto alle persone anziane che non abbiano la possibilità di recarsi autonomamente al centro vaccinale (Taxibus).

Entrambi i servizi saranno attivi solo su prenotazione rivolgendosi alla Segreteria del Sindaco oppure telefonando ai numeri 0187 400262 – 3392999364 i giorni lunedì e martedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Si raccomanda di presentarsi, o telefonare, avendo cura di avere con sé la propria tessera sanitaria, oltre al documento attestante la data dell’ultima dose di vaccino ricevuta.

Nella giornata di ieri il sindaco Roberto Valettini e il consigliere con delega alla salute Katia Tomè hanno visitato l’hub vaccinale cittadino per condividere con il personale sanitario l’introduzione dei servizi messi a disposizione dal comune.

“Si tratta di un servizio supplementare, ma essenziale, da parte del Comune, che si è rivelato già molto utile per la nostra comunità che vede nel Comune il primo punto di riferimento nell’erogazione di servizi e di informazioni di fondamentale importanza in una fase ancora delicata nella lotta alla pandemia” – ha dichiarato il sindaco Roberto Valettini.

Nelle parole del consigliere Katia Tomè: “La campagna vaccinale sta proseguendo con l’inizio della somministrazione delle terze dosi, le cosiddette “dosi booster”. L’amministrazione comunale vuole essere, anche in questa fase, di totale supporto al cittadino, in continuità con quanto svolto dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. Siamo particolarmente soddisfatti anche di attivare il nuovo servizio di trasporto per il centro vaccinale di Aulla, che consentirà di offrire ai cittadini, soprattutto i più fragili e gli anziani, un servizio a tutto tondo che tenga conto anche delle difficoltà di spostamento”.

M. C.