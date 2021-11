Aulla



Addetta alle pulizie di un supermercato ruba i soldi ad una dipendente: denunciata dai carabinieri

martedì, 30 novembre 2021, 09:00

Nei giorni scorsi una dipendente di un noto supermercato di Aulla si è rivolta al “112” perché si è resa conto che dal proprio portafogli mancavano dei soldi.

Sul posto si è recata una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontremoli. La dipendente, ha riferito ai militari che da alcuni giorni subiva dei furti di denaro, circa 60 euro, e che, “detective” per un giorno, in quella circostanza, aveva studiato un semplice stratagemma: segnare e ripiegare le banconote in maniera particolare

E’ bastata una rapida verifica di tutti i dipendenti presenti, compresi gli addetti alle pulizie, per vedere chi, tra questi, aveva libero accesso agli spogliatoi nel periodo in cui si era consumato il furto.

A questo punto sono state controllate le banconote dei presenti ed ecco l’amara sorpresa: il furto era stato commesso da una delle addette alle pulizie, una 40/enne incensurata, di origini spezzine, residente in alta Lunigiana.

A nulla è servito alla 40/enne dichiararsi innocente, le banconote trovate in suo possesso, 15 euro, la incastravano: erano piegate e segnate nella stessa maniera riferita dalla dipendente ai Carabinieri.

Tanta l’amarezza della vittima, non tanto per il bottino, come detto una somma di circa 15 euro, che le è stata subito restituita, quanto per quel senso di sfiducia che ha provato non appena scoperta l’identità della persona che le aveva sottratto i soldi e di cui evidentemente si fidava.

Ai carabinieri non è rimasto altro da fare che denunciare la donna per “furto” alla procura della Repubblica presso il tribunale di Massa.