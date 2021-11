Biglioli (Forza Italia): "Ad Aulla esiste un grave problema di sicurezza"

Altri articoli in Aulla

lunedì, 8 novembre 2021, 09:35

Nel corso della notte di sabato, diverse sono state le chiamate al “112”, tutti segnalavano la stessa cosa: un uomo che lanciava delle bottiglie nelle vicinanze del “Demy Hotel” di Aulla

domenica, 7 novembre 2021, 10:51

C’è stato un accoltellamento ad Aulla, stanotte intorno alle 4. È accaduto di fronte al disco-bar Paprika nella periferia cittadina all’uscita del casello autostradale

sabato, 30 ottobre 2021, 11:37

Un giovane 17enne di origine marocchina, ma da anni residente in bassa Lunigiana, è stato sorpreso mentre tentava di sfondare la porta d’ingresso del bar “Bistrot” della nuova stazione di Aulla

sabato, 30 ottobre 2021, 11:17

Il comune di Aulla ha messo a bilancio 90mila euro per la manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali di Aulla capoluogo, Albiano, Bibola-Vecchietto, Bigliolo, Canova, Caprigliola, Gorasco, Pallerone, Olivola, Quercia

giovedì, 28 ottobre 2021, 17:46

Dopo l'intervento in supporto alle famiglie per affrontare il rincaro bollette, il comune di Aulla ha pubblicato il bando per l'assegnazione di contributi per il pagamento delle spese di affitto

giovedì, 28 ottobre 2021, 13:10

In questa ricorrenza la scuola di danza Tap Dancing e Viviamo Albiano APS, con il patrocinio del comune di Aulla, organizzano uno speciale fine settimana di eventi all’insegna del divertimento, con appuntamenti per tutti i gusti che trasformeranno il borgo in uno spettrale e pittoresco ‘Halloween Village’