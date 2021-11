Aulla



Bollette, truffe e fake news: convegno Adoc per insegnare ai consumatori come difendersi

giovedì, 25 novembre 2021, 12:08

Bollette, truffe, call center moleste e pure fake news: è un mondo sempre più complicato per i consumatori che per difendersi oggi devono anche sapersi districare fra centinaia di notizie, alcune vere e altre create apposta per disorientare e magari truffare qualche persona in buona fede. Ecco perché l'associazione Adoc ha deciso di organizzare per sabato 27 novembre alle 10 nella sede del Comune di Aulla un convegno dedicato alla tutela del consumatore. Saranno dati consigli su come leggere le bollette dall'acqua al gas passando per la corrente, gestire i venditori porta a porta e le telefonate moleste. Un intervento sarà dedicato alle fake news per imparare a riconoscerle ed evitarle. E ancora si parlerà degli effetti della pandemia sui contratti di servizio. Interverranno le autorità locali e rappresentanti di Adoc di livello regionale e nazionale. Poche e semplici regole per difendersi da contratti capestro, raggiri ingegnosi e venditori assillanti.