Aulla



Gorlandi vice di Ricciardi: “Pronti al rilancio. Giovani finalmente valorizzati"

martedì, 23 novembre 2021, 21:29

Continuano le esternaziono degli esponenti azzurri in merito al commissariamento del coordinamento provinciale proposto dal coordinatore regionale Massimo Mallegni e che ha condotto alla sostituzione di Rita Galeazzi con Emanuele Ricciardi.

Juri Gorlandi torna a commentare la vicenda ed oggi lo fa con le nuove vesti di vice commissario provinciale.

“Dopo la presentazione del nuovo organigramma si può dire, senza tema di smentita, che è cominciato il rilancio del partito: l'arrivo di un imprenditore alla sua guida rappresenta una vera e propria boccata d'ossigeno. Ho avuto la possibilità di confrontarmi con Ricciardi e sono rimasto colpito dal suo carisma, dal suo entusiasmo e dalla sua visione: sono qualità che non tutti possono avere e che fanno di lui un punto di riferimento e un leader”.

“Penso che si debba avere l'onestà intellettuale di riconoscerle – incalza Gorlandi - e che non serva a nessuno continuare in un batti e ribatti estenuante; d'altronde, in Forza Italia, non è la prima volta che i vertici decidono di cambiare gli assetti. A volte i cambiamenti possono andare a beneficio degli uni, a volte degli altri e servirebbe che sempre fossero accettati da tutti con la stessa tranquillità che ognuno di noi ha mantenuto in passato”.

E dopo l’ennesima bacchettata a chi recrimina, Gorlandi sfoggia il suo trascorso politico a mo’ di manuale del buon militante: “Quando io sono stato candidato alle elezioni politiche a Pisa non ho eccepito. Quando ho presentato una candidatura di servizio ad Aulla nessuno ha eccepito. Non capisco quindi tutta questa turbolenza: se una persona vuole aiutare un partito lo fa dalla posizione a cui è demandata”.

Ma poi Gorlandi si ricompone e più sommessamente commenta: “Mi pare che nessuno sia stato escluso, ma è naturale che nelle strutture verticistiche, quando qualcosa non funziona, sia chi le guida a doverne dare conto. Quanto alle accuse arrivate circa il fatto che qualcuno voglia occupare posizioni apicali rispondo così: e se fosse proprio chi protesta?”.

“Aggiungo infine, che la mia presenza come vice commissario e la presenza di tanti giovani a capo dei dipartimenti testimoniano il rinnovamento in atto: lo dico – conclude ancora con perentorietà - senza tema di smentita: noi ci sentivamo trascurati e adesso possiamo dire di essere stati valorizzati. Tocca a noi meritarcelo e lo dimostreremo con i fatti. Sono quelli e saranno solo quelli a parlare”.

Mi.Ca.