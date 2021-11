Molesta i clienti di un bar: arrestato argentino ricercato per furto

Altri articoli in Aulla

martedì, 23 novembre 2021, 21:29

Continuano le esternaziono degli esponenti azzurri in merito al commissariamento del coordinamento provinciale proposto dal coordinatore regionale Massimo Mallegni e che ha condotto alla sostituzione di Rita Galeazzi con Emanuele Ricciardi

lunedì, 22 novembre 2021, 14:02

Sono conclusi i lavori del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la realizzazione della nuova area verde multifunzionale di Albiano Magra: 412 nuovi alberi e arbusti, tra salici, aceri, carpini e querce, piantati sulla riva destra del fiume, in una zona verde dall’aspetto, oggi, totalmente rinnovato

sabato, 20 novembre 2021, 19:44

Quattro appuntamenti nel mese di dicembre e altri due in programma a gennaio, per festeggiare il Natale aullese dopo un anno di stop forzato

giovedì, 18 novembre 2021, 13:51

I carabinieri della stazione di Albiano Magra hanno rintracciato e arrestato un 44enne di origine serba, che da qualche giorno si era stabilito, all’interno di una vecchia roulette, nei pressi del fiume Magra

mercoledì, 17 novembre 2021, 19:05

I punti all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale, relativi all’approvazione delle variazioni di bilancio e del programma triennale delle opere pubbliche, sono stati la scintilla che ha acceso la miccia delle tensioni tra la consigliere di minoranza ed ex sindaca Silvia Magnani, e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Giovannoni

lunedì, 15 novembre 2021, 22:03

Sotto l’egida dell’associazione culturale internazionale “Verbumlandiart – APS”, presieduta da Regina Resta, un gruppo di donne da ogni parte del mondo, legate dalla passione per l’arte e la cultura, si sono unite per creare una catena di solidarietà che coinvolga altre donne, in modo da realizzare attività specifiche a beneficio dei giovani e delle comunità con gli strumenti della parola, della scrittura, della...