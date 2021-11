Aulla



Riqualificazione e sicurezza per i giardini pubblici Don Guidoni

sabato, 27 novembre 2021, 16:45

Una zona rimasta abbandonata negli anni, secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, e che ora sarà destinataria di un intervento di riqualificazione straordinaria con uno stanziamento di 60 mila euro.

Si tratta dei giardini pubblici Don Guidoni dove verranno investiti 45 mila euro per una nuova illuminazione, più efficace ed efficiente, oltre a 15mila euro per il rinnovo del verde all’interno dell’area.

“Il potenziamento dell’impianto di illuminazione, con l’installazione di 14 punti luce a led, studiata per eliminare i punti bui – spiega il sindaco Roberto Valettini - costituirà un valore aggiunto per dare pregio al contesto urbano e maggiore decoro per chi vive, lavora o transita per il capoluogo”.

Dopo il rifacimento del parco giochi per lo svago dei più piccoli, l’amministrazione conferma il proprio impegno per rendere la città sempre più sicura, vivibile e a misura di famiglia.

“La nuova illuminazione contribuirà ad aumentare il grado di sicurezza percepita per residenti e visitatori, in una zona rimasta a lungo abbandonata, al buio, teatro perfetto per atti di vandalismo, spaccio e furti” – afferma Valettini.

“Un segnale di attenzione verso la cittadinanza – conclude - anche in funzione deterrente della microcriminalità, che testimonia la volontà dell’amministrazione di continuare ad investire sulla crescita del tessuto sociale e produttivo di Aulla. La sicurezza è, infatti, uno dei punti fondamentali anche per chi vuole fare impresa e investire sul territorio”.

Mi. Ca.