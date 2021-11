Aulla



Un caffè con il sindaco: Valettini ogni sabato mattina nelle frazioni per ascoltare i cittadini

lunedì, 29 novembre 2021, 20:01

Prende il via sabato 4 dicembre a Pallerone, l’iniziativa “Un caffè con il Sindaco”. Si tratta di un ciclo di appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale nelle frazioni del comune, per favorire momenti di confronto orizzontale fra la cittadinanza e le istituzioni.



Un percorso articolato in tappe programmate in cui il sindaco Roberto Valettini incontrerà i cittadini in luoghi informali, nei bar dei paesi, per annullare ogni distanza percepita tra l’amministrazione comunale e i residenti e costruire insieme la Aulla del futuro.



I primi tre appuntamenti si svolgeranno nel mese di dicembre.



“Sono a disposizione di tutti i cittadini che vogliano dialogare assieme su come rendere migliore il nostro territorio: una forma di cittadinanza partecipata in cui credo molto, che consenta di parlare faccia a faccia, fuori dal contesto formale del palazzo municipale, e recepire proposte ed eventuali critiche.” – dichiara Valettini.



“Nei mesi scorsi l’emergenza sanitaria ci ha imposto molte rinunce sul piano dei rapporti sociali e spesso e volentieri il mondo virtuale dei social ha sostituito per necessità quello reale” – aggiunge in proposito il primo cittadino – “Ritengo, però, che un sindaco abbia il dovere di coltivare un rapporto diretto con i propri concittadini, ed è per questo che ho pensato di organizzare una serie di incontri con la popolazione. Ogni sabato mattina, a partire da questa settimana, mi recherò nelle frazioni per condividere un caffè in compagnia della gente, rispondere alle domande e parlare delle problematiche della nostra comunità”.



Questi gli appuntamenti del mese di dicembre, nell’orario dalle 8.30 alle 10.30, dell’iniziativa Un caffè con il Sindaco: sabato 4 a Pallerone presso Palaron Café, sabato 11 alla Filanda presso Bar Bio Lino, sabato 18 dicembre, dalle 8.30 alle 10.30 ad Albiano Magra presso Bar Clash.



Per prenotare il proprio appuntamento con il sindaco Valettini, scrivere all’indirizzo di posta elettronica sindaco@comune.aulla.ms.it oppure telefonare al numero 0187.400210 dalle 8.00 alle 13.00.





Mi.Ca.