Un ricco cartellone di eventi per tornare a vivere la magia del Natale aullese

sabato, 20 novembre 2021, 19:44

di michela carlotti

Quattro appuntamenti nel mese di dicembre e altri due in programma a gennaio, per festeggiare il Natale aullese dopo un anno di stop forzato.

Un ricco cartellone di eventi che il comune di Aulla ha organizzato in collaborazione con il mondo dell’associazionismo, gli attori del commercio e dell’artigianato locale, rappresentati nella conferenza stampa che si è tenuta a palazzo comunale, dai referenti Marco Profili (Pro Loco Città di Aulla), Luca Simoncini (CIA), Fabrizio Carlotti (Associazione Antiche Tradizioni - Amighi d'Sghigia), Mariella Micheli (Associazione A Piccoli Passi) e Franca Carli (AVIS sezione Aulla).

Si comincia mercoledì 8 dicembre in Piazza Cavour a partire dalle 14 con l’inaugurazione della casetta di Babbo Natale, allietata dalla lettura di fiabe natalizie e dalle divertenti attività organizzate dai laboratori di pittura (a cura dell’Associazione A Piccoli Passi), oltre al truccabimbi, spettacoli itineranti di magia, numerosi altri giochi e sorprese. Previste anche degustazioni di golose focaccette e prodotti del territorio. In questa occasione i bambini potranno inoltre realizzare le palline per la decorazione dell’albero.

Si replica domenica 12 dicembre, ancora in piazza Cavour e in piazza della Vittoria a partire dalle 10, dove Babbo Natale accoglierà i bimbi nella sua casetta e riceverà le lettere lasciando ai piccoli un dolce omaggio in dono. Presenti anche stand enogastronomici con il mercato dei produttori locali (grandi protagonisti i prodotti di stagione: farina di castagne, olio nuovo, vino, oltre agli animali), stand dell’artigianato e degli hobbisti. Anche in questa occasione si potranno degustare focaccette e mondine, innaffiate da buon vin brulé. Prevista anche la lettura di fiabe natalizie, laboratori d’arte, spettacoli di magia e uno speciale appuntamento con gli “Angeli luminosi”; l’intrattenimento musicale sarà realizzato dal coro di Natale A.N.A. Monte Sillana Bagnone. I bambini potranno anche fare il giro sugli asinelli, insieme agli operatori Coldiretti.

La formula eventistica torna domenica 19 dicembre, sempre a partire dalle 10, in viale della Resistenza, piazza De Gasperi e piazza Pantani, con l’immancabile slitta di Babbo Natale, stand enogastronomici, dell’artigianato e per hobbisti, spettacoli di magia, musiche natalizie a cura del Liceo Musicale “Felice Palma” di Massa, oltre a cornamuse e zampognari.

Sempre domenica 19 dicembre, a partire dalle 15, anche il borgo di Caprigliola si animerà con un proprio programma di eventi, con l’arrivo di Babbo Natale e la raccolta delle letterine dei bimbi, seguito dal concerto di Natale della Filarmonica Caprigliolese. Alle 15.30 Profumo di Calicanto proporrà lo spettacolo “Dal buio alla luce”, di e con Fabrizia Giannini.

Annunciati anche i due appuntamenti del nuovo anno: il 2 gennaio alla Filanda e il 6 gennaio in piazza Craxi per le celebrazioni dell’Epifania.

Presentata anche la Lotteria di Natale 2021: un’iniziativa realizzata con il contributo delle attività commerciali del centro, in partenza dal 1 dicembre. I biglietti saranno reperibili all’interno delle attività commerciali e delle varie manifestazioni presso gli stand delle associazioni. Numerosi i premi in palio: una proposta di viaggio per i primi tre estratti, un cesto natalizio a base di prodotti locali per il quarto e quinto estratto, svariati altri omaggi e buoni sconto da spendere nei negozi del centro per tutti gli altri. L’estrazione dei vincitori della Lotteria di Natale avverrà il 6 gennaio alle ore 17 in piazza Craxi. Sempre il 6 gennaio si terrà la premiazione del concorso di disegno inspirato al Natale realizzato in collaborazione con le scuole locali, sotto il coordinamento del dirigente scolastico, prof.ssa Enrica Ravioli.

All’interno delle manifestazioni interverrà anche la comunità terapeutica sperimentale progetto “Redeo”, specializzato nel trattamento di forme di psichiatria a bassa intensità, con tante attività di animazione e intrattenimento.

A nome di tutta l’amministrazione comunale, l’assessore al commercio e alle attività produttive Giada Moretti dichiara: “Ringrazio tutte le associazioni, le Pro Loco, CIA e Coldiretti, i commercianti e i produttori locali per aver creduto e riposto tanta energia in questo progetto che vuole riaccendere in tutti noi fiducia e speranza”.