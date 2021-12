Aulla



Ad Aulla scatta l’obbligo della mascherina all’aperto nei luoghi di massima aggregazione

sabato, 11 dicembre 2021, 16:49

La cosiddetta “quarta ondata di Coronavirus” in città sta facendo registrare una costante crescita della diffusione del virus. I dati aggiornati mostrano a livello nazionale un indice di contagio Rt che ha ormai raggiunto il 3,2 e un tasso di incidenza dei casi positivi in continua crescita nell’intera Lunigiana.

Stante l’evolversi della situazione epidemiologica, che continua a destare preoccupazione, e in previsione del periodo festivo che come ogni anno, a partire dai prossimi giorni, attirerà nel centro di Aulla un notevole afflusso di visitatori provenienti anche dagli altri centri della Lunigiana – attratti dalla consuetudine degli acquisti natalizi in una cornice rinnovata dalle manifestazioni in programma di promozione territoriale e commerciale – il sindaco Roberto Valettini ha disposto con un’ordinanza l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto nei luoghi di massima aggregazione, dal 10 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, nell’area del centro cittadino di Aulla, da via Resistenza fino a Piazza Gandhi e da Via Nazionale fino alla stessa.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile con modalità che impediscono la possibilità di uso della mascherina; soggetti che stanno svolgendo attività sportiva non in gruppo.

La violazione dell’ordinanza comporta, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dai 400 ai 1000 euro.

Mi. Ca.