Aulla



Aulla avvia in proprio la pianificazione urbanistica

martedì, 21 dicembre 2021, 13:03

Si è tenuto ieri pomeriggio presso la sala consiliare del comune di Aulla, il primo incontro convocato dall’amministrazione comunale con le associazioni di categoria, i sindacati e gli ordini professionali.

All’ordine del giorno, la presentazione della squadra tecnica incaricata dal comune per la lavorazione del piano operativo comunale (P.O.C.), strumento applicativo e conformativo che individuerà e disciplinerà gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione dell’intero territorio per il prossimo quinquennio.

Ad aprire i lavori l’assessore all’urbanistica, ing.Marco Mariotti: “L’amministrazione ha scelto di non esternalizzare il fulcro dello strumento di progettazione concentrandone il cuore nel proprio ufficio urbanistica e lavori pubblici, facendolo affiancare da professionalità esterne. Ringrazio il responsabile unico di procedimento ing.Andrea Donati, il coordinatore scientifico arch. Lino Giuseppe Giorgini e tutto lo staff per l’inizio di questo percorso. Un percorso di trasparenza e partecipazione che, attraverso un iter partecipativo di condivisione con la collettività, possa dare avvio ad un dibattito propositivo in grado, finalmente, di trasformare in opportunità i tanti problemi irrisolti”.

Dopo la costituzione dell’ufficio di piano, lo scorso 15 luglio,,e l’approvazione del piano strutturale intercomunale il 3 novembre, non appena acquisite le risorse economiche grazie alla stipula dello storico accordo transattivo con il demanio che ha posto fine all’annoso caso ambientale della ex Cjmeco, l’amministrazione si è attivata con la delibera di variazione bilancio per destinare al P.O.C. tali risorse e individuare una squadra di professionisti qualificata per affrontare al meglio il percorso di sviluppo che scriverà il futuro prossimo del nostro territorio.

Successivi incontri di approfondimento specifici rivolti a tutti gli stakeholders e alla cittadinanza saranno programmati nei primi mesi del 2022 per continuare l’iter partecipativo e creare occasioni di confronto finalizzate a individuare in modo condiviso identità, valori e opportunità per il territorio.

Mi. Ca.