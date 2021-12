Aulla



È pronto il calendario 2022 dei ragazzi del centro di socializzazione di Quercia

venerdì, 24 dicembre 2021, 08:55

Dopo avere saltato l’appuntamento con il 2021 a causa della pandemia, gli ospiti e gli operatori del centro di socializzazione handicap di Quercia di Aulla, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana, sono tornati ad essere protagonisti del loro calendario per il 2022, che tanto successo aveva riscosso in passato.



In una delle ultime edizioni erano stati reinterpretati i più famosi dipinti di grandi artisti, i più importanti dischi della storia della musica pop e rock, e i fotogrammi più celebri della tradizione cinematografica italiana e mondiale.



Il calendario 2022 offre una versione più semplice delle precedenti ma non per questo meno interessante e, come sempre, è fatto con il grande cuore degli ospiti e degli operatori del centro.

In un momento storico difficile come quello che il mondo sta vivendo da ormai due anni, il calendario vuole essere di buon auspicio per il futuro e per questo è stato intitolato “Che sia incanto…meraviglia e speranza”.



E a ricreare la consueta magia ci hanno pensato gli operatori Patrizia Serapiglia, Alessandro Bongi, Cecilia Rinaldi e Lina Lami, con l’aiuto prezioso di Sebastiano Bongi Tomà, noto professionista della fotografia.



E’ possibile acquistare il calendario contattando, tramite facebook, l’Aldi Lunigiana e l’associazione “A piccoli passi”, oppure recandosi presso la cartolibreria L’Abbecedario in via Apua 21 ad Aulla.

M. C.