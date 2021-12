Aulla



I consiglieri della minoranza aullese rivendicano la paternità sullo streaming

domenica, 19 dicembre 2021, 21:40

L’attivazione delle dirette streaming delle sedute consigliari, approvata a colpi di mozione nell’ultimo consiglio comunale di Aulla, continua ad essere motivo di scontro tra maggioranza e minoranza.

I consiglieri di minoranza, Silvia Magnani, Maria Grazia Lombardi, Monja Brunetti, Filippo Coppelli, Arturo Andrea Demetrio, rivendicano, infatti, la paternità della mozione poi respinta dalla maggioranza “perché non tiene conto del regolamento e dello statuto comunale”, aveva detto il capogruppo Gabriele Gerini durante il consiglio comunale.

“Dal 2017 ad oggi - puntualizza la minoranza - con cadenza annuale abbiamo chiesto che venisse attuato quanto promesso dal sindaco Valettini in campagna elettorale, però la maggioranza ha sempre respinto le nostre istanze: dapprima, affermando che ai cittadini non interessa lo streaming poi, quando la scusa non reggeva più, asserendo che ci stavano lavorando. Ma se per regolamentare una semplice diretta video di consiglio l’amministrazione ha bisogno di quattro anni e mezzo, quanto si deve aspettare per affrontare tematiche ben più complesse?”.

“Nel frattempo – proseguono i consiglieri d’opposizione - utilizzando i soldi pubblici, il comune di Aulla ha assunto un addetto stampa al servizio del sindaco, giustificando l’impegno economico con la necessità di rendere edotta la popolazione del proprio operato”.

“Evidentemente, come ha voluto sottolineare il vice sindaco Cipriani nel proprio intervento durante il consiglio, il tema non è il più importante. Ragionamento, questo, a cui potremmo anche aderire – affermano - visto lo stato in cui si trova il comune di Aulla, ma continuiamo a ritenere che l’attivazione della diretta streaming non andrebbe a bloccare l’apparato amministrativo ed anzi lo renderebbe, con un’operazione veloce e poco dispendiosa, molto più trasparente e partecipato”.

Trasparenza e partecipazione che, secondo l’opposizione, evidentemente creano malessere nella maggioranza che “ in consiglio comunale parla di riservatezza e privacy, ma non manca mai occasione di fare selfie sui social e inviare ai giornali comunicati stampa preconfezionati con proprie foto allegate”.

“Pur di non procedere celermente – incalzano i consiglieri di minoranza – gli amministratori negavano, o meglio denigravano, l’opera fatta dall’ex capogruppo Fiorentini, esperto in materia, che in questi anni effettivamente aveva realizzato un regolamento aggiornato e sintetico”.

Fino ad arrivare all’approvazione unanime, nel consiglio comunale di lunedì scorso, della mozione proposta dalla maggioranza sul solito argomento: “La maggioranza compatta, con il Fiorentini che abbassava la testa e alzava la mano, votava contro la mozione dell’opposizione, forse pensando che i consiglieri di minoranza avrebbero fatto lo stesso. Invece, pur di arrivare al fine, questa volta abbiamo votato anche la loro proposta”.

A questo punto, la minoranza si spinge avanti: “Se effettivamente il problema fosse la necessità del consenso da parte delle persone che vengono riprese, ribadiamo che per noi non esiste un problema di privacy quando si parla degli interessi dei cittadini, per cui nei prossimi giorni protocolleremo una nostra dichiarazione sulla piena ed immediata disponibilità alla sottoscrizione di una qualsiasi liberatoria, anche per le riprese in deroga dei prossimi consigli comunali, fattispecie consentita dal regolamento. Sfidiamo a fare la stessa cosa anche i Nostri colleghi di Maggioranza, così da fugare ogni dubbio su chi effettivamente non vuole lo streaming”.

M.C.