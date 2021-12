Aulla



I ragazzi del progetto Redeo al mercatino di Aulla

martedì, 7 dicembre 2021, 14:40

Un appuntamento speciale per inaugurare il periodo delle festività natalizie: il giorno 8 dicembre, dalle ore 14.00 ad Aulla in piazza Cavour, i ragazzi del progetto Redeo - dedicato a pazienti con fragilità di carattere psico-degenerative a bassa e media intensità - saranno impegnati nel mercatino natalizio paesano: e proprio i “ragazzi”, così come vengono chiamati da chi ogni giorno lavora e si occupa di loro, presenteranno tanti addobbi natalizi fatti da loro creati con materiale di riciclo.

Un progetto importante e prezioso che culminerà poi con la realizzazione di un video che coinvolgerà i ragazzi, dalla creazione dei manufatti, fino al giorno del mercatino. Non solo: perché questa iniziativa va a inserirsi in un ampio programma di attività che animano la quotidianità della Struttura.

Il Redeo: conoscerlo per capire l'importanza del progetto

Il progetto Redeo, unico sul territorio, è dedicato a persone con patologie psico-degenerative a media e bassa intensità e gestito da un team di educatori e OSS specializzati.

Un percorso prezioso, da anni ormai caratterizzante RSA Michelangelo, che prevede – laddove possibile, a causa dell’emergenza sanitaria attuale – programmi dedicati, uscite esterne, gite e interazione con il territorio circostante.

Non solo mercatino: l'esperienza teatrale del "Redeo Pan"

Una rappresentazione che unisce: l’idea dello spettacolo teatrale “Redeo Pan” nasce nel 2017, quando il Progetto Redeo decise di declinare il nutrito piano di attività in qualcosa che fosse capace di coinvolgerli attraverso la componente sensoriale, mnemonica, gestuale e ludica. Una nuova dimensione di attività non farmacologica in grado di stimolare l’impegno, il rispetto e l’applicazione delle regole della Comunità. Non solo: portare in scena “Redeo Pan” ha dato l’opportunità agli Ospiti di questo reparto speciale di aprirsi verso l’esterno, portando lo spettacolo tra le mura di Rsa/Rp La Riviera, Struttura del Gruppo La Villa di Savona.

La stampa e tutta la cittadinanza sono invitati per questo speciale mercatino il prossimo 8 dicembre, per conoscere da vicino gli Ospiti del Redeo e lo staff che quotidianamente si prende cura attivamente di loro.