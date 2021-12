Il ciclo di incontri “Un caffè con il sindaco” approda alla Filanda

Altri articoli in Aulla

sabato, 11 dicembre 2021, 16:49

La cosiddetta “quarta ondata di Coronavirus” in città sta facendo registrare una costante crescita della diffusione del virus. I dati aggiornati mostrano a livello nazionale un indice di contagio Rt che ha ormai raggiunto il 3,2 e un tasso di incidenza dei casi positivi in continua crescita nell’intera Lunigiana

venerdì, 10 dicembre 2021, 16:39

Un ecomostro da 50 mila tonnellate di rifiuti nocivi nell’area dell’ex polveriera, estesa per 170 mila metri quadrati in località Colombera. L’intento è quello di coinvolgere la cittadinanza in un percorso di condivisione di proposte

venerdì, 10 dicembre 2021, 10:00

Finisce in carcere un marocchino 26enne che, incurante dei provvedimenti cui era sottoposto, ha pensato bene di andare in giro contravvenendo in diverse circostanze alle prescrizioni imposte

giovedì, 9 dicembre 2021, 13:35

Ciro Piccione racconta sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe la disavventura capitata alla sua famiglia, che, come riportano i media, risiede ad Albiano Magra, frazione di Aulla, in provincia di Massa Carrara

martedì, 7 dicembre 2021, 14:40

RSA Michelangelo e il progetto Redeo sono parte attiva del mercatino che si terrà in Piazza Cavour il prossimo 8 dicembre. Un’occasione importante per conoscere e sostenere questa realtà, unica sul territorio

martedì, 7 dicembre 2021, 09:16

Pomeriggio carico di emozione, quello di domenica ad Aulla, con la riapertura della sala di lettura della biblioteca del comune. Dopo dieci anni di chiusura in seguito all’alluvione, recuperata e ripulita dal fango, la sala espone la personale di pittura in mostra permanente dell’artista aullese Silvano Viani