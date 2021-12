Aulla



Il comune di Aulla mette la parola 'fine' all’ecomostro ex Cjmeco

venerdì, 10 dicembre 2021, 16:39

di michela carlotti

Un ecomostro da 50 mila tonnellate di rifiuti nocivi nell’area dell’ex polveriera, estesa per 170 mila metri quadrati in località Colombera: “Parliamo di quello che è stato un problema per il nostro territorio per tanti anni. Di una storia dell’imprenditoria e della politica che non è sicuramente esemplare”.

Introduce così la serata, il sindaco Roberto Valettini, dichiarando di voler usare parole misurate nell’affrontare il dibattito pubblico organizzato ieri nella sala parrocchiale di Pallerone sulla questione dell’ex Cjmeco.

L’intento è quello di coinvolgere la cittadinanza in un percorso di condivisione di proposte per valorizzare “il risultato storico”, come lo ha definito Valettini, che mette la parola fine all’annosa vicenda della bonifica del sito.

Al centro di una lunga diatriba processuale con l’agenzia del demanio, la vicenda si è conclusa nell’agosto scorso con un accordo transattivo tra le parti, estremamente vantaggioso per il comune di Aulla, destinatario della corresponsione di 1 milione 251 mila euro: il 23 settembre le somme sono entrate nelle casse comunali. Al milione, si aggiungono oltre 90 mila euro per il rimborso delle spese legali sostenute, che sono state versate dal demanio il 2 ottobre scorso.

“Una somma estremamente significativa, incassata in tempi celeri ancor prima della scadenza prevista dalla transazione – ha detto il sindaco – e nostro compito sarà utilizzarla al meglio”.

Valettini ricorda quel primo consiglio comunale aullese del 15 ottobre 1997 quando, con il gruppo degli colleghi consiglieri di allora Giovanni Zammori, Piero Trivelli, Roberto Fioravanti, Luigi Sebastiani, l’ex sindaco Elviro Furia e Paolo Sordi entrambi presenti in sala, si opposero all’insediamento della realtà Cjmeco.

Causa persa in primo grado nel 2017, poi vinta in appello dall’amministrazione Valettini con condanna del demanio a corrispondere globalmente circa 10 milioni di euro: di cui 1 milione 251 mila nelle casse del comune di Aulla che servono e serviranno per interventi importanti nel territorio comunale e le altre somme che serviranno per la bonifica del sito.

“Da una iniziale condanna inflitta al comune di Aulla, anche al pagamento delle spese legali ed anche alla risoluzione del problema, abbiamo una situazione molto diversa e totalmente a nostro vantaggio” ha ribadito con soddisfazione Valettini – “Oggi possiamo pensare al futuro di questo territorio, di questo ambiente, una volta che si sarà completata la bonifica”.

Entro il 31 dicembre 2024 l’agenzia del demanio pubblicherà il bando di gara per il servizio di rimozione dei rifiuti e quindi per l’attività definitiva: un tempo che appare non stringente, ma il sindaco precisa che se fossero stati seguiti i tempi della cassazione, si poteva perdere e comunque si sarebbe procrastinato di gran lunga il termine.

Intanto, entro la fine dell’anno va espletato l’adempimento del piano degli investimenti in approvazione al Mef e che prevede un primo stanziamento per la verifica strutturale del ponte di accesso e per la caratterizzazione puntuale dei rifiuti per la verifica del costo delle opere necessarie per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti.

In seguito alla bonifica, l’amministrazione si farà parte proattiva e vigile nella destinazione d’uso dell’area per attrarre investimenti pubblici e privati, per valorizzarne il potenziale, tutelare l’ambiente e creare occupazione: questo l’obiettivo.

Presenti con il sindaco, il presidente del consiglio comunale Silvia Amorfini, il vicesindaco Roberto Cipriani, gli assessori Alessandro Giovannoni, Tania Brunetti, Marco Mariotti, il consigliere capogruppo Gabriele Gerini, i consiglieri di maggioranza Katia Tome’ e Giovanni Chiodetti. Hanno portato, inoltre, il loro contributo il segretario Fit-Cisl sezione ambiente Luca Mannini ed il presidente di Legambiente della Lunigiana Luigi Ringozzi. Presenti in sala i consiglieri di opposizione Maria Grazia Lombardi, Monja Brunelli, Filippo Coppelli, Arturo Andrea Demetrio, ma anche il parroco Don Francesco Sordi e tanti cittadini che nel tempo hanno sostenuto la battaglia contro l’ecomostro.

Valettini ha voluto, infine, presentare alcune proposte già discusse con l’Istituto Studi e Ricerche della Camera di Commercio di MassaCarrara, fermo restando che ogni eventualità dovrà trovare conciliazione con il piano operativo comunale in lavorazione.

Una prima proposta è funzionale ad una filiera alimentare legata ai prodotti tipici locali che ben s’inserirebbe nel contesto della Lunigiana. Un’altra proposta mira al tessile che, per il suo impatto ambientale molto modesto, appare in linea con l’indirizzo del consiglio comunale contrario ad insediamenti insalubri nel territorio.