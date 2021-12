Aulla



Il consiglio comunale di Aulla presto in diretta streaming

martedì, 14 dicembre 2021, 10:33

di michela carlotti

È stato convocato ieri sera il consiglio comunale aullese per discutere la mozione presentata dai consiglieri di minoranza, Silvia Magnani, Maria Grazia Lombardi, Monja Brunetti, Filippo Coppelli, Arturo Andrea Demetrio, relativa all’attivazione delle dirette streaming delle sedute consigliari.

Al termine di una discussione tra le parti, è stata votata all’unanimità la proposta di modifica del regolamento del consiglio comunale che abbia come obiettivo quello di traguardare la regolamentazione della diretta.

Non sono mancate le frizioni tra maggioranza e minoranza: “Le minoranze avevano prodotto una mozione irricevibile – spiega il capogruppo di maggioranza Gabriele Gerini - perché non teneva conto del regolamento e dello statuto del comune di Aulla, che sarebbe stata non rispondente a normativa e quindi impugnabile”.

Respinta la mozione delle minoranze, l’amministrazione comunale aullese ha proceduto, dunque, con nuova proposizione sul solito argomento, poi votata all’unanimità dal consiglio comunale.

“Tra i punti del nostro programma c'era anche quello delle riprese dei consigli comunali per dare la possibilità ai cittadini delle nostre frazioni di poter seguire in diretta i lavori consigliari” – puntualizza Gerini – “Per fare questo è necessario modificare il regolamento del consiglio comunale”.

“Attraverso la nostra mozione – conclude il capogruppo - abbiamo dato massima disponibilità alle minoranze di lavorare insieme alla realizzazione di un obiettivo, quello delle riprese in diretta, che possa essere utile anche ai futuri consiglieri e valorizzi la trasparenza dei provvedimenti assunti durante le sedute. Siamo certi che sarà un lavoro produttivo per tutti."