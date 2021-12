Aulla



La sala di lettura della biblioteca di Aulla riapre ed espone Viani

martedì, 7 dicembre 2021, 09:16

di michela carlotti

Pomeriggio carico di emozione, quello di domenica ad Aulla, con la riapertura della sala di lettura della biblioteca del comune. Dopo dieci anni di chiusura in seguito all’alluvione, recuperata e ripulita dal fango, la sala espone la personale di pittura in mostra permanente dell’artista aullese Silvano Viani.



Al taglio del nastro, il sindaco Roberto Valettini accompagnato dalla delegata alla cultura, Marina Pratici e dal consigliere Gabriele Gerini, insieme alla famiglia dell’artista Viani,



“Ho voluto fortemente che almeno la sala di lettura della biblioteca riprendesse vita, sottraendola al fango che vi è rimasto per dieci anni. Ed è stato bello farlo con la mostra del nostro concittadino. – ha dichiarato il sindaco Valettini.



70 le tele esposte, donate al comune dalla famiglia Viani che era presente con la vedova dell’artista, la figlia, il figlio ed un gruppo di parenti.



Il recupero della sala, riqualificata con fondi propri di bilancio dall’attuale amministrazione comunale, torna a dare un nuovo segnale di ripresa alla città. Giovedì dovrebbe, invece, andare in giunta regionale l’approvazione del progetto per il recupero del salone polifunzionale per l’importo di oltre 800 mila euro.



Il consistente progetto rientra, infatti, nell’accordo di programma stipulato ad inizio anno tra comune e regione Toscana su alcune misure urgenti che, in questo caso, riguardano il recupero e riallestimento completo del salone polifunzionale che ospitava l’ex cinema teatro “Città di Aulla”.