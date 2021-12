Aulla



Mercatini, spettacoli e divertimento: ad Aulla un mese intero di iniziative

lunedì, 13 dicembre 2021, 22:47

La giornata di sabato, presso il giardino della croce rossa di Albiano, è stata dedicata ai bambini con l’apertura della casa di Babbo Natale, la consegna delle missive da parte dei bambini e cioccolata calda servita per tutti; la serata di domenica, presso la chiesa di San Martino, si sono esibiti i musicisti Claudio Galazzi (violino), Davide L’Abbate (chitarra) e Matilde Leonardi (soprano) che con il concerto “Classic Christmas Movie” hanno avvolto i presenti in un caldo clima natalizio.

Le strade del centro di Aulla, si sono animate domenica pomeriggio con numerose attività che hanno visto grande protagonista Babbo Natale. Presenti in centro anche stand enogastronomici con il mercato dei produttori locali, spettacoli di magia, performance degli “Angeli luminosi”, l’intrattenimento musicale a cura del coro di Natale A.N.A. Monte Sillana Bagnone. All’interno della manifestazione è intervenuta con attività di animazione anche la comunità terapeutica sperimentale Progetto “Redeo”, specializzata nel trattamento di forme di psichiatria a bassa intensità.

“Dopo l’anno di stop forzato a causa del Covid che ci ha impedito di organizzare eventi natalizi” – dichiara il sindaco Roberto Valettini – “inauguriamo oggi un nuovo corso proponendo un mese intero di iniziative sul territorio, per contribuire al clima di festa e di gioia caratteristico del Natale. L’auspicio è che, quelle che ci attendono, siano finalmente festività all’insegna della ripartenza, nonostante i dati recenti non rassicuranti sulla nuova crescita dei contagi anche nel nostro territorio che mi hanno spinto ad emettere un’ordinanza che dispone l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto nelle vie del centro, fino al 6 gennaio”.

“Ringrazio tutte le associazioni, le Pro Loco, CIA e Coldiretti, i commercianti e i produttori locali per aver creduto e aderito al progetto del Comune per riqualificare la città e le frazioni con tanti eventi e riaccendere così in tutti noi il senso del Natale, della fiducia e della speranza” – ha concluso il sindaco.

Soddisfatta l’assessore al commercio e alle attività produttive Giada Moretti, che si unisce al ringraziamento rivolto a tutte le associazioni ed ai volontari motori delle iniziative, ed invita a uno shopping natalizio "sostenibile": “Fondamentale in questi giorni acquistare i vostri regali nei negozi di Aulla: “Acquistare nei negozi cittadini è sia un modo per sostenere proattivamente l’economia della comunità, sia per partecipare alla Lotteria di Natale: un’iniziativa anch’essa di supporto al commercio, realizzata con il contributo delle attività commerciali del centro, avviata lo scorso 1° dicembre. I biglietti sono reperibili all’interno delle attività commerciali e delle varie manifestazioni organizzate dal comune presso gli stand delle associazioni. Numerosi i premi in palio: una proposta di viaggio per i primi tre estratti, un cesto natalizio a base di prodotti locali per il 4° e 5° estratto, svariati altri omaggi e buoni sconto da spendere nei negozi del centro”. L’estrazione dei vincitori della Lotteria di Natale avverrà il 6 gennaio 2022 alle 17 in piazza Craxi.

Soddisfazione anche per la Pro Loco Città di Aulla che tramite il suo presidente Marco Profili dichiara: “Siamo soddisfatti per l’ottima affluenza di pubblico, anche grazie ad un meteo finalmente favorevole. Apprezzatissimi l’esibizione dei trampolieri, lo spettacolo dei burattini, di magia e degli zampognari. Molto gradita anche la distribuzione delle monete coniate al momento”.

“Riaccendiamo il Natale 2021” dà appuntamento:

Domenica 19 Dicembre - giardino Croce Rossa, Albiano Magra

Domenica 19 Dicembre - Aulla, Viale della Resistenza, Piazza de Gasperi e Piazza Pantani

Domenica 19 Dicembre - Caprigliola

Giovedì 23 Dicembre - Concerto di Natale della Filarmonica Albianese, Chiesa di San Martino Albiano Magra

Il comune di Aulla ringrazia per il supporto e la collaborazione nell’organizzazione e nella realizzazione del calendario eventistico “Riaccendiamo il Natale 2021”: Pro Loco Città di Aulla, Pro Loco Caprigliola, AVIS sezione Aulla, Coldiretti, CIA, i commercianti e i produttori locali, Associazione Antiche Tradizioni - Amighi d'Sghigia, ARCI Agogo, Proloco Quercia d’Oro, la Direzione Scolastica nella persona della Prof.ssa Ravioli, la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Aulla per la costante opera di presidio nelle manifestazioni comunali, Radio Elle.

Michela Carlotti