Natale col Covid: sta per consegnare i regali, ma il tampone è positivo e li deve riportare a casa

venerdì, 24 dicembre 2021, 08:55

Dopo avere saltato l’appuntamento con il 2021 a causa della pandemia, gli ospiti e gli operatori del centro di socializzazione handicap di Quercia di Aulla, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana, sono tornati ad essere protagonisti del loro calendario per il 2022, che tanto successo aveva riscosso in passato

martedì, 21 dicembre 2021, 13:04

Giovedì 23 dicembre dalle 9.00 alle 19.00, in collaborazione e presso i locali della Croce Bianca di Aulla, saranno effettuati tamponi antigenici gratuiti per tutti i residenti nel comune di Aulla

martedì, 21 dicembre 2021, 13:03

Si è tenuto ieri pomeriggio presso la sala consiliare del comune di Aulla, il primo incontro convocato dall’amministrazione comunale con le associazioni di categoria, i sindacati e gli ordini professionali

domenica, 19 dicembre 2021, 21:40

L’attivazione delle dirette streaming delle sedute consigliari, approvata a colpi di mozione nell’ultimo consiglio comunale di Aulla, continua ad essere motivo di scontro tra maggioranza e minoranza

martedì, 14 dicembre 2021, 12:45

L’uomo, albanese, trasportava materiale edile classificato come “rifiuto speciale non pericoloso”. Nessuno dei documenti richiesti era in possesso del 38enne che è stato, quindi, sanzionato penalmente

martedì, 14 dicembre 2021, 10:33

È stato convocato ieri sera il consiglio comunale aullese per discutere la mozione presentata dai consiglieri di minoranza, Silvia Magnani, Maria Grazia Lombardi, Monja Brunetti, Filippo Coppelli, Arturo Andrea Demetrio, relativa all’attivazione delle dirette streaming delle sedute consigliari