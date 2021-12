Aulla



Nuovo riconoscimento di valenza internazionale per la scrittrice Marina Pratici

lunedì, 27 dicembre 2021, 20:53

di michela carlotti

Nuovo riconoscimento di valenza internazionale per la scrittrice aullese Marina Pratici. La camera internazionale degli scrittori e degli artisti, infatti, ha assegnato alla Pratici il prestigioso prestigioso internazionale “Palma de Mar”, che si è svolto a Parigi, in qualità di rappresentante per l’Italia.

Il premio, che vede fra gli enti patrocinanti l’Unesco, è stato assegnato alla scrittrice come referente mondiale che promuove la pace, la cultura, i valori e i precetti universali nell’ambito artistico - letterario.

La camera internazionale degli scrittori e degli artisti, infatti, si propone come obiettivo fondamentale quello di fare prevalere l'arte e la cultura, difenderla e diffonderla a beneficio dell'umanità e, nello stesso tempo, garantire la rappresentanza di tutti gli scrittori, artisti, promotori culturali e simili nel mondo, mantenendosi equidistante dinanzi a questioni politiche o religiose, ma non partecipando al sostegno di progetti, pubblicazioni o opere artistiche offensive e che violino i diritti umani.

Un crescente consenso internazionale, dunque, per Marina Pratici: intanto sono state annunciate le date del tour mondiale 2022 di presentazione per il suo ultimo libro, “La vocazione sinfoniale” con appuntamenti letterari in presenza e on line, che toccheranno città come Roma e Milano e Nazioni quali il Belgio, la Svizzera, la Spagna, la Francia, il Cile, la Colombia e gli Stati Uniti d’America.

La scrittrice aullese ha iniziato, inoltre, una collaborazione con la rivista letteraria on line “Namastè India e-magazine”.