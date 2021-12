Aulla



Oltre un milione di euro al comune di Aulla dal demanio per l’area ex Cjmeco

sabato, 4 dicembre 2021, 12:52

L’annosa vicenda riguardante la bonifica del sito, da tempo in stato di degrado e al centro di una lunga diatriba processuale con il demanio, si è conclusa nell’agosto scorso – favorevolmente, per il comune di Aulla – con la stipula di un accordo transattivo tra le parti che ha stabilito la corresponsione all’ente comunale di circa un milione di euro entro 90 giorni dalla sottoscrizione, oltre 90mila euro per il rimborso delle spese legali sostenute.

Un risultato storico per Pallerone e per il futuro ambientale di tutto il territorio che l’amministrazione intende valorizzare attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e la condivisione di proposte in grado portare economia e benessere all’intera comunità.

Dal 1996 a ieri – dichiara il sindaco Roberto Valettini - il sito ex Cjmeco ha rappresentato un gravissimo danno per la nostra comunità. Questo importante e proficuo accordo per l’amministrazione comunale con l’agenzia del demanio ha posto fine ad una complessa battaglia legale e ci consente oggi, dopo questo importantissimo allineamento con la controparte, di dare una concreta prospettiva futura ad un’area fortemente inquinata e lasciata in stato di abbandono da anni. Quasi un milione di euro, quanto entrato nelle casse comunali, è una liquidità estremamente significativa in un momento di flessione economica generale aggravata dalla pandemia, e nostro compito sarà utilizzarla al meglio”.

Così, giovedì 9 dicembre alle ore 21.00, nella sala parrocchiale di Pallerone, l’amministrazione comunale incontrerà la cittadinanza per un confronto aperto sulle proposte d’intervento per la riqualificazione completa dell’area ex Cjmeco, in località Colombera.

M. C.