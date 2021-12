Aulla



Premio internazionale di arte letteraria “Cygnus Aureus”, nel segno di un futuro gemellaggio tra Roma ed Aulla

lunedì, 13 dicembre 2021, 22:45

"È un grande onore presiedere un premio che vanta una giuria di così chiara eccellenza.Intendiamo creare una sorta di gemellaggio culturale fra la città eterna e il nostro comune, nel segno della letteratura e dell’arte”.

Così la scrittrice aullese Marina Pratici evoca un futuro legame, nel segno della cultura, fra il comune più importante della Lunigiana e la capitale.Lo fa nel presentare la prima edizione del premio internazionale di arte letteraria “Cygnus Aureus”, che la vede in veste organizzativa e la vedrà nel ruolo di presidente il prossimo 12 febbraio a Roma.

In quella data, infatti, verranno assegnati i riconoscimenti della prima edizione del premio, che, poi, farà tvisita ad Aulla in edizioni future.

Il Premio internazionale di arte letteraria “Cygnus Aureus” è organizzato dall’associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”, in collaborazione con il cenacolo internazionale “Le Nove Muse” e l’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad, e avrà lo scrittore Hafez Haidar, tra i principali curatori e traduttori in italiano dell'opera di Khalil Gibran, e due volte candidato al premio Nobel, nella veste di presidente internazionale.

La giuria è composta dal filologo classico e poeta Orazio Antonio Bologna, dalla poetessa Melina Gennuso, dalla scrittrice Annella Prisco e dal poeta Rodolfo Vettorello, anch’esso candidato al premio Nobel.

Nel ruolo di responsabile della segreteria figura Gaia Greco, presidente dall’Associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”, mentre alla direzione artistica c’è Rita Innocenti, scrittrice e delegata alla cultura del comune di Casola in Lunigiana.

La cerimonia di premiazione a Roma sarà condotta da Gaia Greco e da Marco Profili, presidente della Pro Loco “Città di Aulla”, mentre la lettura delle opere premiate sarà a cura dell’attrice Giorgia Locuratolo.

Il premio internazionale di arte letteraria “Cygnus Aureus” si articola in più sezioni a tema libero. Per la sezione A poesia inedita “Le ali”, occorre inviare fino a tre liriche, in italiano o in dialetto con traduzione in lingua.

Per la sezione B narrativa inedita “I voli”, occorre inviare due copie di un racconto o di un saggio, in italiano o in dialetto con traduzione in lingua.

Per la sezione C poesia edita “Le piume”, occorre inviare una copia dell’opera edita, in italiano o in dialetto.

Per la sezione D narrativa edita e saggistica “I reali”, occorre inviare una copia dell’opera edita, in italiano o in dialetto.

La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata alla data del 20 gennaio 2022.

Il plico delle opere e la scheda di partecipazione andranno spediti al seguente indirizzo: Gaia Greco - viale XX settembre 227 - 54033 - Avenza (MS).

Per la partecipazione al premio è richiesto un contributo volontario per le spese organizzative di 20 euro per ciascuna sezione.

I primi classificati delle sezioni A, B, C e D riceveranno la distinzione Cygnus Aureus, motivazione e diploma artistico personalizzato, mentre i secondi e i terzi classificati delle sezioni A, B, C e D riceveranno targa, motivazione e diploma artistico personalizzato. Per informazioni contattare Gaia Greco al numero 3278353041 oppure per mail a gaiags1966@libero.it.

Il bando completo del Premio è disponibile su https://www.concorsiletterari.net/bandi/cygnus-aureus/?fbclid=IwAR2n5op4nwg1dQvyHA4AW1nwrltKsUX0rSHT2_N-QEBKnb4rvCY0Y91LJjg

Mi. Ca.