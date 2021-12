Aulla



Scontro tra auto, traffico in tilt

lunedì, 13 dicembre 2021, 09:03

di michela carlotti

Un incidente stamani, intorno alle 7.30, ha coinvolto diverse auto lungo la strada SS 62 appena fuori dalla città di Aulla. Complice un manto stradale scivoloso per il ghiaccio dovuto alle rigide temperature che nella notte sono scese sotto lo zero.



Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Aulla, il personale Anas, i carabinieri. Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri per accertare le dinamiche del sinistro.



La lunga fila di auto bloccate in entrambe le direzioni per oltre un'ora ha ripreso a defluire intorno alle 9.