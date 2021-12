Aulla



Trasportava rifiuti speciali senza permesso: denunciato un albanese

martedì, 14 dicembre 2021, 12:45

Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri, questa volta rivolti al rispetto delle norme ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti.

Una pattuglia della stazione di Aulla, insieme ai colleghi forestali di Pontremoli, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del trasporto illecito di rifiuti, ha proceduto al controllo di un autocarro condotto da un cittadino albanese, di 38 anni, residente nello Spezzino.

L’uomo, nella circostanza, trasportava materiale edile classificato come “rifiuto speciale non pericoloso”, pertanto gli sono stati richiesti, come prevede la vigente normativa, i documenti necessari al trasporto, la raccolta, lo smaltimento nonché l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Nessuno dei documenti richiesti era in possesso del 38enne che è stato, quindi, sanzionato penalmente per l’inosservanza del D. LGS 152/2006, che prevede l’arresto da tre mese ad un anno o l’ammenda da 2 mila 600 a 20 mila euro, trattandosi di rifiuti non pericolosi, con contestuale informativa alla procura di Massa.

I controlli proseguiranno, sia d’iniziativa, sia in stretta sinergia con le verifiche pianificate dal comando dei carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

Il tema della tutela dell’ambiente è particolarmente sentito in Lunigiana: la priorità è evitare l’abbandono indiscriminato di rifiuti in luoghi non consentiti: in particolar modo in quelli isolati e boschivi, con conseguente deturpamento delle bellezze naturali proprie di questo territorio oltre a creare, in danno della collettività, un notevole danno economico derivato dalla bonifica dei territori che ricade sui comuni e quindi sui cittadini.