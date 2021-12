Aulla



Viabilità, Fantozzi-Zangani (Fdi): "Sulla Ss62 da mesi ci sono due interruzioni tra Villafranca ed Aulla, hanno posizionato nessun operaio lavora al cantiere"

lunedì, 6 dicembre 2021, 21:35

"Ormai da mesi sulla Ss62 tra Villafranca ed Aulla sono presenti due interruzioni, con tanto di transenne e semafori, ma non ci sono operai che vi lavorano per il ripristino della normale viabilità. Si creano evidenti disagi per chi da Villafranca deve spostarsi verso Aulla e, viceversa, per raggiungere il casello autostradale o andare verso Massa o La Spezia per lavoro. Disagi per i pendolari, residenti e attività economiche. Senza tralasciare che, comunque, il noleggio dei semafori rappresenta un costo che ricade sulla collettività. La viabilità della Lunigiana presenta endemici problemi strutturali se, poi, si sommano anche le interruzioni, restringimenti, chiusure contingenti, e soprattutto le si dilatano nel tempo, risulta complicato spostarsi nel territorio" dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il vice-coordinatore provinciale Fdi, Umberto Zangani.