Chiusi gli eventi natalizi e premiazioni in diretta dalla pagina Pro Loco Città di Aulla

sabato, 8 gennaio 2022, 16:00

di michela carlotti

Si sono svolti giovedì 6 gennaio in diretta facebook sulla pagina della Pro Loco Città di Aulla, i tre eventi conclusivi del palinsesto natalizio aullese “Riaccendiamo il Natale”. Le tre iniziative, originariamente condensate in un unico evento pubblico in presenza previsto in piazza Gramsci, sono state prontamente riprogrammate in modalità telematica a causa della nuova ondata pandemica e delle conseguenti disposizioni governative.

Nel contesto della diretta “live” condotta sulla piattaforma social facebook è avvenuta l'estrazione della lotteria di Natale 2021 organizzata in collaborazione con le attività commerciali del centro. Questi i numeri estratti: 1464 (venduto da Green Shop), 2280 (venduto durante la manifestazione natalizia svoltasi ad Aulla il 12 dicembre 2021); 0948 (venduto dal Bar Astri); 1320 (venduto da Merceria Donatella); 1947 (venduto da Tentazione Gioiello).

Numerosi i premi in palio: al 1° classificato un box viaggio Boscolo “Meravigliosa Italia”; al 2° un box viaggio Boscolo Thermal SPA; al 3° un box viaggio Boscolo “Fughe d’Amore”; al 4° un cesto di prodotti tipici del territorio offerto da CIA; al 5° un cesto di prodotti tipici locali offerto da Coldiretti.

In occasione della diretta si è svolta anche la premiazione del concorso di disegno "Natale ad Aulla", alla sua seconda edizione: un progetto organizzato in collaborazione con la Direzione scolastica territoriale, che ha coinvolto tre scuole e diciotto classi, per un totale di 186 opere prodotte. Premiati, per le classi I, II e III: Lorenzo Lubrano, Melissa Pigoni, Miriam Moscano; per le classi IV e V: Emily Ferrari, Gaia Capasso e Aurora Fiorentini.

Infine, si è tenuta anche la premiazione del 2° concorso dialettale 2021, organizzato dall’Associazione Antiche Tradizioni - Amighi d'Sghigia. I vincitori. Categoria detti e proverbi: Katia Tomè (Canova di Aulla), Lorena Musetti (Masero di Terrarossa), Sabrina Cicconi (Aulla) – Categoria Ninna Nanne E Filastrocche: Dino Gerini (Caprigliola), Giuliana Orsi (Casola in Lunigiana), Massimo Franzoni (Podenzana) – Premio Speciale 2021 assegnato alla Casa Famiglia "Filo D'Arianna" di Bagnone.

I vincitori sono stati premiati con prodotti tipici del territorio offerti da Azienda Rita Tomà e Azienda Terre Di Bigliolo.

Un sentito ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale a tutto il mondo dell’associazionismo, in primis alla Pro Loco Città di Aulla e all’Associazione Antiche Tradizioni - Amighi d'Sghigia; alla preside della direzione didattica di Aulla, agli insegnanti e agli studenti; ai commercianti aullesi; alle associazioni di categoria dei produttori locali Coldiretti Massa Carrara e CIA Toscana, alle aziendeRita Tomà e Terre Di Bigliolo di Davide Spediacci per i premi donati: “Una grande squadra – commentano gli amministratori comunali - rivelatasi indispensabile per la riuscita di ognuna di queste iniziative, che anche in un momento storico di particolare difficoltà come quello che stiamo attraversando ha saputo rendere speciali le festività appena trascorse”.