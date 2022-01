Cosimo Ferri: “Non toccate quelle rampe”

Altri articoli in Aulla

sabato, 8 gennaio 2022, 16:02

Con la primavera del 2021, la Fortezza della Brunella ha riaperto le porte al pubblico dopo le chiusure dovute all’emergenza sanitaria, con una nuova gestione e tante novità

sabato, 8 gennaio 2022, 16:00

Si sono svolti giovedì 6 gennaio in diretta facebook sulla pagina della Pro Loco Città di Aulla, i tre eventi conclusivi del palinsesto natalizio aullese “Riaccendiamo il Natale”

lunedì, 27 dicembre 2021, 20:53

Nuovo riconoscimento di valenza internazionale per la scrittrice aullese Marina Pratici. La camera internazionale degli scrittori e degli artisti, infatti, ha assegnato alla Pratici il prestigioso prestigioso internazionale “Palma de Mar”, che si è svolto a Parigi, in qualità di rappresentante per l’Italia

venerdì, 24 dicembre 2021, 14:16

Si è presentata ieri mattina al punto screening di Aulla per sottoporsi al tampone antigienico rapido. Lo aveva prenotato spontaneamente due giorni prima, sapendo di dover incontrare amici e parenti per lo scambio degli auguri natalizi e dei doni

venerdì, 24 dicembre 2021, 08:55

Dopo avere saltato l’appuntamento con il 2021 a causa della pandemia, gli ospiti e gli operatori del centro di socializzazione handicap di Quercia di Aulla, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana, sono tornati ad essere protagonisti del loro calendario per il 2022, che tanto successo aveva riscosso in passato

martedì, 21 dicembre 2021, 13:04

Giovedì 23 dicembre dalle 9.00 alle 19.00, in collaborazione e presso i locali della Croce Bianca di Aulla, saranno effettuati tamponi antigenici gratuiti per tutti i residenti nel comune di Aulla