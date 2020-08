Ce n'è anche per Cecco a cena



Cinzia Chiappini lei, come il sindaco, è pagata anche con i soldi di chi non la pensa come lei. Avete occultato una notizia, dovreste dimettervi entrambi se aveste gli attributi per farlo

lunedì, 10 agosto 2020, 09:03

di aldo grandi

Quello che è accaduto in queste ore al sindaco di Carrara Francesco De Pasquale e alla sua portavoce Cinzia Chiappini - toh, guarda un po' chi si rivede - è di una gravità inaudita. Un addetto stampa e il primo cittadino, pagati più o meno profumatamente, con soldi pubblici anche nostri, ossia di chi non la pensa come loro né, tantomeno, li ha votati, hanno deciso di venire meno alle regole fondamentali su cui si basa il loro lavoro. Avrebbero, cioè, nel caso di Casa Betania, dovuto diffondere la notizia dei contagiati completa, compresa, quindi, la nazionalità, nigeriana, degli stessi invece di tacerla. Loro, come ha spiegato bene il sindaco, hanno preferito una notizia neutrale, dove non si comprende quale sia il significato di questa parola. Forse De Pasquale che non ci sembra una cima, ha voluto dire che se avessero detto che i contagi riguardavano degli immigrati la notizia sarebbe stata strumentale? Ieri, al telefono, il sindaco ci ha spiegato che siamo in campagna elettorale e che, quindi, non era giusto fornire un assist a chi cavalca questo tipo di argomentazioni e si riferiva, ovviamente, alla Lega e a Fratelli d'Italia. Ma, allora, questo sindaco dà le notizie in base al periodo e, soprattutto, alla convenienza politica? Qual è, allora, la sua affidabilità e quale quella della sua portavoce che, già in passato, ha dimostrato di non essere proprio il top della gamma in materia di comunicazione?

Se un'amministrazione comunale - peraltro di Pentapallata, esattamente come quella al Governo che si comporta allo stesso modo grazie ad un Rocco Casalino che, al massimo, può fare il concorrente al Grande Fratello - consapevolmente oscura e deforma ciò che deve comunicare alla popolazione, cosa farebbe qualora si trovasse nel bel mezzo di una emergenza? E' una domanda che non possiamo non porci.

Fatta questa premessa, è evidente che se Chiappini e De Pasquale avessero un minimo di senso della misura e di responsabilità, si dimetterebbero senza se e senza ma. La loro è stata, né più né meno, una straordinaria figura di merda. Da vergognarsi e da chiudersi in casa e gettare via la chiave. Noi, almeno, al loro posto, avremmo fatto così. Ma non siamo tutti uguali e, presumibilmente, la coppia resterà al suo posto in attesa di nuove performances del genere.

Il sottoscritto sente di dover chiedere scusa ai suoi lettori. Quando i Grullini vinsero le elezioni amministrative, pensò che sarebbe stata una svolta. Ecco, pensò male e visti i risultati, anche nazionali, questi stanno distruggendo, unitamente ai loro amici verniciati di rosso, questo paese che, ormai, è diventato una barzelletta. In nome, come in Francia, del cosiddetto très bien vivre ensemble: una stronzata in termini.