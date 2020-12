Ce n'è anche per Cecco a cena



Senza vergogna: speculano anche sui minori

lunedì, 7 dicembre 2020, 11:39

di aldo grandi

Quando abbiamo ricevuto il comunicato del comando provinciale dei carabinieri di Massa e Carrara sull'indagine della procura della Repubblica coordinata dal pubblico ministero Alessia Iacopini, abbiamo provato una doppia e opposta sensazione: da un lato l'ennesima prova di fiducia nell'operato delle forze di polizia e della magistratura; dall'altro la, purtroppo, ennesima prova che alla vergogna non esiste fine. L'operazione dei carabinieri è stata denominata Accoglienza ed è una parola che la dice tutta. In questo caso, poi, non stiamo parlando di accoglienza di immigrati, bensì di minori e di nuclei familiari disagiati, persone, cioè, nemmeno in grado di potersi difendere da eventuali soprusi, violazioni, negligenze. Ebbene, secondo le accuse, stiamo parlando di reati a nostro avviso gravissimi che comprendono gravissime violazioni degli standard minimi richiesti, consistenti, ad esempio, nel somministrare agli utenti – anche minori – cibo di scarsa qualità e in quantità insufficienti, nel non garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate e assistenza di personale qualificato, nel far dormire i minori in giacigli di fortuna, nonché nel vessarli con continue minacce e sottoporli a manovre di costrizione fisica denominati “contenimento”. Ma vi rendete conto? Questo è il linguaggio tecnico, saremmo curiosi di ascoltare gli audio e vedere i filmati - se ci sono - di ciò che è stato commesso ai danni di queste persone.

Nello scorrere il testo del comunicato, ci imbattiamo in nomi di funzionari pubblici che ricoprono non solo ruoli importanti, ma delicati come, ad esempio, Paola Giusti, responsabile del “Centro Affidi” dei Servizi Sociali per il Comune di Massa, e quindi persona preposta ad interfacciarsi con gli assistenti sociali individuati dalla legge come responsabili del collocamento di minori (accompagnati e non) disagiati all’interno di strutture di accoglienza. O della dottoressa Rosanna Vallelonga, responsabile della commissione multidisciplinare ASL distretto della Lunigiana nonché direttore della Società della Salute della Lunigiana.

Ma non è tutto. Otto le misure cautelari e alcuni indagati eccellenti come il presidente del consiglio comunale di Massa Stefano Benedetti, il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti e il consigliere comunale Marino Petracci. A proposito, per questi ultimi tre non sarebbe il caso di rassegnare le dimissioni?

Una delle accuse rivolte a Stefano Benedetti, esponente di Forza Italia, è quella di essersi adoperato per organizzare, su richiesta di uno degli arrestati, incontri tra i gestori della cooperativa “Serinper” e il sindaco di Massa Francesco Persiani. Il sindaco di Massa. è bene dirlo, è assolutamente estraneo ai fatti, ma è indubbio che il suo rapporto di fiducia con il presidente del consiglio comunale non può andare avanti come se niente fosse. Quindi, se non sarà Benedetti a rassegnare le dimissioni, forse dovrebbe essere lo stesso sindaco a pretenderle.

E vogliamo, poi, parlare della cooperativa Serinper? Pare che da tempo gli addetti ai lavori avessero coscienza e conoscenza che qualcosa non andava per il verso giusto. Ci auguriamo che ci siano stati funzionari onesti che hanno denunciato dubbi, perplessità e irregolarità in merito permettendo alla procura di avviare l'inchiesta. Una cooperativa che, pazzesco, dal 2011 al 2017, in appena sei anni, ha visto aumentare di ben 13 volte i propri redditi passando da 200 mila euro a 2 milioni 740 mila euro.