Ce n'è anche per Cecco a cena



Qualcuno sa dirci chi ci pagherà la fattura di 2 mila 100 euro intestata a Internazionale Marmi e Macchine spa?

martedì, 8 giugno 2021, 22:58

di aldo grandi

Chi ci legge sa che noi non riceviamo sussidi né contributi pubblici e che le nostre sole entrate sono rappresentate dalla pubblicità. L'avvento del Covid, quindi, ci ha penalizzato non poco, ma abbiamo cercato di resistere e di non mollare. Ovviamente molti clienti, soprattutto nelle zone della Lucchesia, sono rimasti fedeli mentre alcuni, dei già pochi, in provincia di Massa Carrara, si sono dileguati. E qualcuno, probabilmente non per sua volontà, non ha nemmeno pagato quel poco che avrebbe dovuto pagare e che, per noi, rappresenta una boccata d'ossigeno vera e propria. Anzi, una respirazione bocca a bocca. Ci riferiamo alla somma di 2 mila 100 euro per pubblicità fatturati regolarmente a Internazionale Marmo e Macchine spa, società, crediamo, a partecipazione plurima con tanto di enti pubblici e specializzata nella realizzazione di eventi come, ad esempio, Carrara Fiere. A onor del vero la società ha sempre onorato i propri impegni fino a quando non è comparso il maledetto Coronavirus. A quel punto è saltato tutto e sono stati inutili i nostri solleciti, i tentativi di riscuotere almeno una piccola. Ci dicono che non c'è più trippa per gatti e che i nostri soldi, ormai, sono finiti nella tazza del cesso e già qualcuno ha tirato lo sciacquone. Probabile che sia così, anzi, quasi matematico. Ciò nonostante ci sentiamo di rivolgere un appello a quelle istituzioni che si trovano all'interno della società in questione affinché si mettano una mano e anche qualche altra cosa sulla coscienza e arrivino a farci sapere, almeno, che fine farà la nostra fattura visto che, sopra, ci abbiamo pagato Iva e imposta sui redditi.

Ad essere sinceri avremmo gradito una parola dai politici mo politicanti che dir si voglia rappresentati e rappresentanti all'interno della struttura. Magari anche solo una spiegazione semplice, ma in grado di farci comprendere quello che abbiamo e avevamo già intuito. Ci dobbiamo mettere l'animo in pace suggerisce qualcuno, ma come si fa a mettersi in pace se ogni giorno è una guerra per riuscire a sbarcare il lunario? Potrebbe il comune di Carrara, l'amministrazione comunale s'intende, la Regione e chiunque abbia le carte in regola per dire qualcosa, farci conoscere di che morte moriremo?

E' vero, sono soltanto 2 mila 100 euro, ma per noi sono tante e ci permetterebbero di respirare con maggiore funzionalità. Ovviamente ci siamo ridotti a questa sorta di appello perché non avrebbe senso rivolgersi ad un legale affinché tuteli i nostri diritti. Certamente da una società così importante e strategica per la provincia di Carrara, ci saremmo aspettati una maggiore professionalità e una altrettanto robusta educazione. Invece niente, chi risponde al telefono non sa, chi non sa risponde tanto per fare, tutti a casa in smart working o in cassa integrazione, questo Paese va a puttane, ma chi campa con lo stipendio fisso se ne frega fino ad un certo punto...

Che dire, quindi? Fateci sapere, se avrete il tempo per degnarci di una risposta. Il nostro indirizzo mail è sempre lo stesso: redazione@lagazzettadimassaecarrara.it oppure, se volete scrivere al direttore (ir)responsabile, info@aldograndi.it mentre, se, addirittura, oserete chiamare al telefono, il numero è 342/1463979.

Grazie di cuore.