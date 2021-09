Ce n'è anche per Cecco a cena



Marzia Paita, una donna in... croce: le sue dimissioni il trionfo dell'ipocrisia. Dalla Gazzetta totale e incondizionata solidarietà

sabato, 18 settembre 2021, 10:04

di aldo grandi

Ha scritto un post sul suo profilo facebook e per questo l'hanno messa in croce. E' una donna, se fosse stato un uomo lo avrebbero lapidato o messo al muro, ma la sostanza non cambia. Quando tocchi certi argomenti, in questo Paese allo sfascio, finisci alla gogna. E menomale che non l'hanno tacciata di essere fascista. Ma che cosa ha scritto di tanto vituperabile il consigliere comunale cinquestelle Marzia Paita? Ecco qua: Per far carriera o mantenersela... i pompini vanno sempre di moda... Attenzione, leggete bene il testo prima di scandalizzarvi, anime pie. La grillina presa a pesci in faccia e offesa oltre ogni decente e ragionevole misura non ha scritto che per fare carriera o mantenersela bisogna fare pompini a iosa. No, ha scritto, molto più realisticamente e razionalmente, che per fare carriera o anche mantenersela, i pompini non passano mai di moda. Ebbene, esiste qualcuno, facce di bronzo per non dire da carta igienica, cosa avete da ridire su questa affermazione che, a noi, sembra di una logicità disarmante? O forse vogliamo chiudere gli occhi e negare che fare pompini, per uomini o donne a seconda dei gusti sessuali insindacabili, o darla o anche darlo via può senza dubbio contribuire ad aumentare la propria posizione professionale? Invece no, eccoli, tutti, indistintamente, dal parlamentare Martina Nardi che non perde occasione per aprire bocca e inviare comunicati anche quando nessuno glieli chiede, a colleghi di tutti i partiti dell'arco incostituzionale, a sparare e straparlare senza senso e senza un minimo di intelligenza se non personale quantomeno politica. Ma il peggio, in tutta questa storia, lo ha dimostrato il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale il quale si è ben guardato dal difendere il proprio consigliere comunale, anzi, della serie prima ti togli dai coglioni e prima ci levi il problema.

Invece, guarda caso, il sottoscritto che non conosce Marzia Paita, che non sa nemmeno se è di destra o di sinistra, che neanche, invero, sin pone il problema tantomeno la domanda, sta con lei, totalmente e incondizionatamente. Sul proprio profilo facebook la signora Paita può dire e scrivere quello che vuole e in risposta a un tale politico di destra locale di cui non rammentiamo e nemmeno ci interessa, il nome, che ha detto che la forma e lo stile sono sostanza, bene, allora che cominci a guardare la sostanza di quello che Paita ha fatto svolgendo il suo ruolo istituzionale che, a quanto pare, ha riscosso soltanto elogi da Cavazzini, ad esempio, ma non soltanto.

Ipocriti che non siete altro. Vi dovreste vergognare. Volete apparire delle educande, ma siamo convinti che anche voi, sotto sotto, avete sempre pensato la stessa cosa scritta dalla Paita. Solo che avete paura di essere tacciati di maschilismo, di antifemminismo, di misoginia. Noi che, al contrario, ce ne sbattiamo di tutte queste, si fa per dire, stronzate, vorremmo solo sottolineare, in primis, che i pompini per fare carriera non sono o non sarebbero solo una prerogativa delle donne, ma, visti i tempi e le tendenze, anche degli uomini. In secondo luogo è come sostenere che con i soldi si comprano favori professionali. E' forse un'accusa verso i dipendenti pubblici? Non facciamo ridere. Sappiamo bene che l'occasione fa l'uomo ladro e che la natura umana, per quanto ci si possa sforzare di adeguare la realtà all'Ideologia, resterà, fortunatamente, sempre la stessa.

Quindi, bestiacce ipocrite, lasciate in pace la Paita e, soprattutto, cara Marzia, non mollare. Noi siamo con te.

A proposito, ora denunciateci al (dis)ordine dei giornalisti tanto per cambiare.