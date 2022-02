Ce n'è anche per Cecco a cena



Chi può aiutarci nella raccolta di informazioni su Giuseppe Pagano antifascista a Carrara?

martedì, 1 febbraio 2022, 23:28

di aldo grandi

E' sicuramente un modo insolito, questo, per cercare un aiuto nel reperimento di fonti documentali in merito ad un personaggio di cui si vuole conoscere la vita. Ciònonostante è anche l'unico e il più efficace, almeno in questo momento, che ci è venuto in mente per provare a rintracciare qualcuno che, a Carrara, ha avuto a che fare con l'architetto Giuseppe Pagano. Quest'ultimo, infatti, ufficiale dell'esercito italiano, architetto tra i più famosi del periodo prebellico, legionario fiumano e fascista della prima ora, nel corso degli anni e, in particolare con l'avvento della guerra e la sua tragedia, maturò un cambiamento che lo condusse a diventare antifascista. Nel 1943 venne trasferito per servizio all'istituto sperimentale di Marina di Carrara e la caduta del fascismo lo trovò proprio qui. Incominciò a frequentare alcuni esponenti dell'antifascismo locale arrivando a ricoprire un ruolo attivo nelle file della Resistenza che stava formandosi. Nel novembre 1943, venne fermato da alcuni militi fascisti e imprigionato. Torturato, non parlò e finì per essere trasferito a Brescia dove riuscì ad evadere e a tornare a Carrara. Sfortuna volle che, dopo aver patito a Milano le sevizie della banda di Pietro Koch che da Roma liberata si era trasferita a Milano, venne deportato in Germania e finì a Mauthausen dove morì tra indicibili sofferenze e strepitose prove d'animo pochi giorni prima della liberazione del campo da parte dei russi. Il sottoscritto rivolge un appello a persone o associazioni, studiosi o appassionati di storia locale che possano aiutarci a ricostruire quegli anni della vita di Pagano trascorsi a Carrara.

Abbiamo consultato l'archivio di stato di Massa, ma non esiste un materiale particolarmente copioso e interessante. Ci auguriamo, quindi, che qualcuno possa venirci incontro. Eravamo stati contattati da un professore di Carrara il quale ci aveva anche inviato un articolo con cui protestava, giustamente, perché il comune di Carrara non aveva ancora intitolato una via a Giuseppe Pagano. Lo chiamammo, ma purtroppo abbiamo, poi, perso ogni contatto.

Se leggerà queste parole lo invitiamo a chiamarci al numero di cellulare 342/1463979 oppure scrivere a info@aldograndi.it Il numero vale anche per chiunque possa darci informazioni in merito alla figura di Giuseppe Pagano e sui suoi anni trascorsi a Carrara e a Massa. Stiamo preparando un saggio in proposito che restituisca a questo personaggio tutta la sua carica di umanità ed eroismo.