Massarosa, vergogna politica. Gli sciacalli verniciati di rosso a caccia della preda che vogliono dipinta di nero

venerdì, 4 febbraio 2022, 09:32

di aldo grandi

Ma quanto faranno schifo? C'è davvero da domandarsi a che livello di tristezza e di squallore sia arrivata la politica, quella cosiddetta progressista, quella che ama declinare i sostantivi al femminile anche quando suonano ridicoli, quella per cui la teoria Gender vale più di qualsiasi certezza millenaria. Adesso, le iene e gli sciacalli si sono gettati, come amano fare quando qualcuno - sempre più spesso noi giornalisti cerebrolesi - fornisce loro la vittima predestinata, su una donna eletta consigliere comunale per Fratelli d'Italia a Massarosa, un comune che dopo una sorta di dittatura verniciata di rosso, aveva, finalmente conosciuto il principio dell'alternanza. Peccato però che, grazie alla Lega e al consigliere regionale Elisa Montemagni oltre che a (S)Forza Italia, alle ultime elezioni dopo il commissariamento, la Sinistra e il Pd in particolare siano tornati in sella. Con il nuovo sindaco che invia i suoi comunicati definendosi, regolarmente, sindaca e con noi che, incuranti di questa barbarie grammaticale, togliamo la a e mettiamo la o. Ebbene, in questa valle di lacrime ai piedi del monte Quiesa che divide la Versilia da Lucca, Michela Dell'Innocenti, ragazza giovane, bella e, soprattutto, sveglia e intelligente, ma non di sinistra - peccato oseremmo dire imperdonabile - si è vista massacrare da tutti i quotidiani del Pensiero Unico Dominante e da quegli intellettuali da strapazzo in cerca del fascista-nazista-antisemita a tutti i costi, anche a costo di infilare la testa nell'ultima tazza del cesso dell'ultimo autogrill sull'autostrada.

Secondo l'accusa, data per scontata anche senza prima aver azionato il cervello, la Michela non avrebbe letto il nome di uno dei deportati nei campi di sterminio durante una commemorazione avvenuta in comune a Massarosa nel corso di una seduta di consiglio comunale. In un Paese allo sfascio dove un Governo di criminali ha messo in mutande decine di migliaia di medici, insegnanti, professori dotati di ampie capacità, ma anche, purtroppo di autonomia di pensiero e indipendenza di giudizio in merito alla somministrazione dei vaccini, in uno Stivale sfondato dove le misure anti-Covid hanno devastato-distrutto-deturpato non solo l'economia e la socialità, ma in particolare la psiche e le emozioni della gente, bene, in questa sorta di fogna a cielo aperto si è scatenata la polemica perché, secondo gli imbecilli a un tanto al chilo, la Michela sarebbe un esempio di perfetto residuato nazi-fascista.

Noi, che la conosciamo, sapevamo che, a dire la verità, un suo bisnonno era stato deportato in Germania nei campi di prigionia dove era stato internato per mesi e la stessa giunta rosso-vermiglia di Franco Mungai, ex sindaco di Massarosa, aveva premiato a Lucca, durante una cerimonia, la famiglia Dell'Innocenti per quella vicenda.

Ma come mai la gente apre la bocca e dà fiato? Sarà, forse, perché tutti, purtroppo o per sfortuna, hanno la stessa fessura sotto il naso?

Che dire, quindi? Quando arriva il 27 gennaio giornata della memoria, invece che meditazioni intelligenti e iniziative volte a creare unità di intenti, si cerca a tutti i costi il fascista razzista di turno, anche a costo di inventarsi chissà quale ridicolo pretesto. In realtà, solo e sempre la solita strumentalizzazione politica che niente ha a che vedere con la storia. E non parliamo dell'Anpi, che continua a prendere fior di soldi anche se i partigiani, ormai, non ci sono più da un pezzo e che sembra più avvezza alla politica che alla rievocazione storia in nome di una pacificazione nazionale che dovrebbe avere, senza cancellazioni né revisionismo di sorta, il sopravvento. Ma, si sa, l'intelligenza emotiva non va sempre di pari passo con lo studio dei libri di testo, soprattutto se essi sono tutti, rigorosamente, a senso unico e nemmeno alternato.

Oggi, nel 2022, se un pericolo antisemita esiste in Europa, esso è rappresentato non dai dementi nostalgici del fascismo o del nazismo, ma dai seguaci dell'Islam che odiano gli ebrei né più né meno di come avveniva un secolo fa. Eppure la sinistra fa finta di niente e chiude un occhio da una parte per aprirli tutti e due sempre e soltanto dall'altra. Che vomito.