Carrara, il mondo Confcommercio si mobilita per il rilancio della città

mercoledì, 29 gennaio 2020, 12:38

Si è svolto ieri un incontro fra l'assessore al commercio del Comune di Carrara Giovanni Macchiarini e una nutrita delegazione di Confcommercio composta dal presidente provinciale Giuseppe Pieretti, dalla vicepresidente Nadia Cavazzini, dalla presidente regionale del sindacato balneari Stefania Frandi, la referente per la costa apuana di Federalberghi Sabrina Giannetti e il direttore interprovinciale di Confcommercio Rodolfo Pasquini.

Un incontro cordiale, voluto da Confcommercio per iniziare un percorso di collaborazione sui tanti temi e le tante problematiche che investono a Carrara – da molti anni – il mondo del commercio e del turismo cittadino. Ed è proprio da questo aspetto che è partito il ragionamento dei rappresentanti di Confcommercio, che hanno esposto all'assessore Macchiarin il quadro di una città dalla grandi potenzialità e dalle risorse e bellezze naturali e artistiche straordinarie, costretta però da anni a fare i conti con una crisi che nel corso del tempo – nonostante i gridi di allarme e le proposte del mondo imprenditoriale – si è acuita sempre di più.

Impoverimento del tessuto commerciale e fondi sfitti, sia pubblici che privati: queste le maggiori criticità messe in evidenza da Confcommercio, che ha chiesto all'assessore un impegno per affrontarle e risolverle. Fondi non solo di proprietà privata, ma anche pubblica che – è stato sottolineato dai rappresentanti dell'associazione - vivono oggi in molti casi in situazioni di abbandono creando degrado dal punto di vista dell'immagine e del decoro.

Confcommercio ha chiesto dunque all'assessore un impegno intanto sotto questo punto di vista: mettere questi fondi in condizioni di poter accogliere imprese già esistenti e intenzionate a spostarsi in città oppure start up nuove di zecca, auspicando al tempo stesso la nascita di una sinergia fra amministrazione comunale e associazioni di categoria mirata a promuovere e valorizzare sotto ogni punto di vista a partire dalla realizzazione di eventi che sappiano fungere da traino ed elemento di traino turistico. Confcommercio ha voluto questo incontro all'assessore Macchiarini per aprire una nuova fase di stimolo da parte del tessuto imprenditoriale e al tempo stesso di ascolto da parte dell'amministrazione, giudicandole basi essenziali per rilanciare e "ricostruire" la città.