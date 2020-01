Confcommercio



Torna la borsa mercato lavoro che unisce Versilia e costa apuana

giovedì, 30 gennaio 2020, 12:12

La stagione estiva 2020 può sembrare ancora lontana, ma non è così per le tante aziende del turismo che iniziano la selezione del personale con largo anticipo. Per questo l'Ente bilaterale del turismo toscano ha deciso di esportare il proprio format Borsa Mercato Lavoro sul territorio della Versilia e della Costa Apuana ribattezzata appunto apuo versiliese.

Appuntamento martedì 4 febbraio, dalle 10 alle 14 a Villa Bertelli a Forte dei Marmi. L'evento, coordinato dal Centro Servizi Versilia e da quello di Massa, radunerà ben 42 aziende dei due territori pronte ad incontrare centinaia di candidati. L'istituto alberghiero di Massa si occuperà del ricevimento dei candidati. Le offerte di lavoro delle aziende sono già visibili sul sito www.borsamercatolavoro.it sul quale è possibile effettuare una pre-registrazione per i lavoratori. Alberghi, ristoranti, bar, campeggi, stabilimenti balneari: tutti mobilitati per preparare al meglio l'accoglienza dei turisti e così per i candidati è bene darsi da fare subito per trovare un posto di lavoro stagionale. Oltre alle postazioni delle aziende ci saranno i tavoli del Centro dell'Impiego, dei sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, di Confcommercio con le sigle Fipe (bar e ristoranti), Federalberghi e Fiavet (agenzie di viaggio) e dell'Ente Bilaterale Turismo Toscano che è sostenuto da una rete di associazioni di categoria e sindacati che mettono insieme le forze per orientare la ricerca del lavoro. In un contesto in cui il peso della crisi si fa sentire più che in altre zone la Borsa Mercato rappresenta almeno un'opportunità concreta se non altro per un'occupazione stagionale. Contratti a tempo determinato per la stagione breve (3 o 4 mesi), per la stagione lunga (5 o 6 mesi) e anche alcuni con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. È dal 2009, quando nacque proprio in Versilia, che Ebtt organizza questo tipo di eventi con migliaia di contratti attivati. L'Ebtt ha stretto un accordo con il Centro dell'Impiego che permetterà di monitorare i risultati delle varie Borse mercato Lavoro che sono organizzate su tutto il territorio toscano. Il mondo istituzionale fa sentire la sua vicinanza con il patrocinio della Regione Toscana, delle due Province interessate, delle due Camere di Commercio e del comune di Forte dei Marmi. Per maggiori informazioni: sede Versilia 0584-745095, sede di Massa 0585-499513, siti internet www.borsamercatolavoro.it e www.ebtt.it