Confcommercio



Plafond da 100 milioni di euro per le piccole e medie imprese nell'emergenza

martedì, 31 marzo 2020, 12:30

Continua l'impegno di Centro Fidi, l'organismo creditizio a sostegno delle imprese che fa parte del Sistema Confcommercio, per realizzare prodotti in grado di garantire liquidità alle aziende alle prese con l'emergenza coronavirus.

A tale proposito è stato raggiunto un accordo con la Federazione toscana delle banche di credito cooperativo che prevede la creazione di un plafond da 100 milioni di euro destinati alle piccole e mede imprese.

I finanziamenti chirografari avranno durata minima di 36 mesi e massima di 84, con possibilità per le aziende di richiedere fino a 300 mila euro. Centro Fidi, da parte sua, garantirà fino ad un massimo dell'80 per cento del finanziamento. Per maggiori informazioni è possibile contattare il responsabile dell'area credito di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara Massimo Gandini (338/ 2478985).