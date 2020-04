Decreto Liquidità: come piccole e medie imprese possono richiedere fino a un massimo di 25 mila euro

Altri articoli in Confcommercio

giovedì, 16 aprile 2020, 15:16

Esprime sconcerto e preoccupazione il direttore di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara Rodolfo Pasquini, nell'esaminare le nuove regole per la riapertura di alcune tipologie di negozi come librerie, cartolerie e abbigliamento per bambini, decise dalla Regione Toscana

martedì, 14 aprile 2020, 14:42

Confcommercio: "Inutili i finanziamenti se devono poi essere utilizzati per pagare tasse ad oggi colpevolmente soltanto posticipate"

domenica, 5 aprile 2020, 17:56

La Prefettura di Pisa, su richiesta del Sistema Confcommercio, ha confermato la possibilità per i negozi che vendano prodotti non alimentari o comunque non catalogati come "non necessari" di effettuare consegne a domicilio

martedì, 31 marzo 2020, 12:30

Continua l'impegno di Centro Fidi, l'organismo creditizio a sostegno delle imprese che fa parte del Sistema Confcommercio, per realizzare prodotti in grado di garantire liquidità alle aziende alle prese con l'emergenza coronavirus

lunedì, 30 marzo 2020, 14:16

La ricetta del direttore Confcommercio: "Stop totale ai tributi e liquidità massiccia, le elemosine da 600 euro non bastano"

mercoledì, 25 marzo 2020, 12:21

In questo momento così difficile e complesso per gli imprenditori, il presidente di Confcommercio Ademaro Cordoni e il direttore Rodolfo Pasquini si rivolgono a tutti loro per testimoniare la propria vicinanza e quella dell'associazione