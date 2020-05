Confcommercio



Diretta Facebook col direttore nazionale di Federmoda: soddisfatto Lanza

giovedì, 14 maggio 2020, 14:38

Esprime grande soddisfazione Federico Lanza, presidente di Federmoda Confcommercio per le province di Lucca e Massa Carrara, nel commentare l’esito della lunga e proficua chiacchierata in diretta Facebook andata in scena mercoledì pomeriggio sulla pagina ufficiale dell’associazione con il direttore nazionale di Federmoda Massimo Torti.



“In primo luogo – dice Lanza – colpiscono le visualizzazioni avute da questa iniziativa: circa 2500 che, considerando i temi comunque rivolti sostanzialmente ad un settore ben preciso, sono comunque tante e con punte di oltre 150 persone connesse contemporaneamente durante la diretta. Questo è senz’altro motivo di orgoglio e non posiamo che ringraziare il direttore nazionale Torti per i tanti e interessanti temi affrontati con chiarezza. E con lui naturalmente il ringraziamento va esteso tutti gli utenti che ci hanno seguito”.



“Ma cosa ben più importante – sottolinea Lanza -, l’iniziativa è servita a molti operatori a dissipare dubbi su temi attorno ai quali, purtroppo, si stanno generando tante informazioni sbagliate o incomplete, che finiscono solo con il creare confusione fra i nostri colleghi. Torti, con la sua competenza e grande capacità comunicativa, crediamo abbia chiarito molti aspetti su cosa dovremo fare e non fare alla riapertura delle nostre attività. E questo avrà anche un effetto pratico perché i commercianti, una volta in possesso delle giuste informazioni, avranno modo di risparmiarsi spese inutili su prescrizioni che magari ritenevano obbligatorie e invece non lo sono. In ogni caso gli uffici di Confcommercio sono a disposizione per fornire agli associati sia per fornire ulteriori informazioni sui protocolli sanitari in vigore, che il kit di cartellonistica necessaria per la riapertura dei negozi”.



Per chi non avesse avuto modo di seguire la diretta Facebook di mercoledì, la chiacchierata fra Lanza e Torti è visibile in maniera integrale sulla pagina Confcommercio di Youtube.