Confcommercio e associazione 50 & Più piangono la scomparsa di Dina Rosati

Altri articoli in Confcommercio

martedì, 26 maggio 2020, 12:46

Le candidature ufficiali, unitamente alle firme di presentazione, dovranno essere depositate a cura degli stessi candidati presso l'ufficio del direttore dell'associazione

lunedì, 18 maggio 2020, 15:44

Con la giornata odierna il mondo del commercio è ripartito ufficialmente. Una data importante, che porta il direttore di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara Rodolfo Pasquini ad esprimere alcune considerazioni

giovedì, 14 maggio 2020, 14:38

Esprime grande soddisfazione Federico Lanza, presidente di Federmoda Confcommercio per le province di Lucca e Massa Carrara, nel commentare l’esito della lunga e proficua chiacchierata in diretta Facebook andata in scena mercoledì pomeriggio sulla pagina ufficiale dell’associazione con il direttore nazionale di Federmoda Massimo Torti

lunedì, 11 maggio 2020, 14:28

E' un appuntamento informativo molto importante quello organizzato da Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara per mercoledì 13 maggio alle 15, momento in cui sulla pagina Facebook dell'associazione si svolgerà una diretta con il direttore nazionale di Federmoda Confcommercio Massimo Torti

mercoledì, 6 maggio 2020, 14:10

In merito alla recente ordinanza numero 50 firmata dal governatore della Regione Toscana Enrico Rossi domenica 3 maggio – alla vigilia dell'avvio della fase 2 – Confcommercio intende chiarire alcuni aspetti legati alla questione della vendita da asporto di generi alimentari

lunedì, 4 maggio 2020, 18:18

La prima giornata della fase due per l'emergenza Covid-19 è stata contraddistinta a livello nazionale, dalla mobilitazione dei commercianti, i quali, tenendo le luci accese dei loro negozi, puntano a sensibilizzare il governo