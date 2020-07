Confcommercio



Credito, in arrivo dalla regione i voucher garanzia

mercoledì, 22 luglio 2020, 14:24

Buone notizie per gli imprenditori toscani che intendono accedere al credito attraverso i Consorzi Fidi. Le anticipa Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, che esprime il proprio apprezzamento per il bando con cui la Regione Toscana concede un plafond di dieci milioni di euro per contributi in conto commissioni di garanzia su operazioni di finanziamento.



"In pratica – si legge in una nota dell'associazione - la Regione viene in soccorso delle imprese con un contributo a fondo perduto pari all'1.5 per cento del finanziamento concesso, aiutandole così ad abbattere i costi accessori alla richiesta di garanzia sul credito. Un aiuto che arriva in un momento di grande bisogno di liquidità per tutto il sistema imprenditoriale, che sta cercando di resistere alla crisi innescata dalla pandemia e di risollevarsi. E proprio iniezioni di liquidità e abbattimento dei costi sono i primi strumenti utili a sostenere la ripresa e a salvare l'occupazione".



Occupazione che, anche nel terziario, continua ad essere esposta a pericoli altissimi: secondo l'indagine di Format Research, e resa pubblica il 4 maggio scorso, per il 2020 il terziario toscano rischia infatti di perdere 65 mila posti di lavoro e tra le 20 mila e le 30 mila imprese, oltre all'11% del valore aggiunto complessivo del terziario regionale, ovvero 8,5 miliardi di euro. "Il contributo regionale – prosegue Confcommercio - sarà erogato direttamente all'impresa, che potrà farne richiesta anche rivolgendosi agli uffici della nostra associazione, disponibili ad istruire gratuitamente la pratica. Potranno presentare richiesta di accesso micro, piccole e medie imprese, ma anche professionisti aventi sede nel territorio regionale, che abbiano ottenuto una garanzia da un ente garante a fronte di un'operazione finanziaria. Sono ammesse all'agevolazione le commissioni di garanzia pagate su qualsiasi tipo di operazione finanziaria concessa".



Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici del credito della nostra associazione (nelle persone del responsabile dell'ufficio Massimo Gandini – 338/2478985 e Alessandro Zumbo – 349/8191064) ai numeri 0583/47311 (Lucca); 0584/618654 (Viareggio) e 0585/499513 (Massa).