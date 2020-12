Confcommercio



La famiglia Nicodemi lascia il mondo dei balneari, il saluto affettuoso di Confcommercio

venerdì, 11 dicembre 2020, 12:57

Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara saluta con grande affetto Tiziana Nicodemi, storica iscritta all'associazione, che a partire dal prossimo 1 gennaio non sarà più l'amministratrice del Bagno Principe di Marina di Carrara. Lo stabilimento infatti, come già raccontato nelle settimane scorse dagli organi di informazione, è stato rilevato dal calciatore della Juventus Federico Bernardeschi, carrarino doc e legato in modo speciale al bagno che lo ha visto crescere.



"Questo stabilimento – dice la signora Nicodemi – è nato nel 1958 grazie a mio padre Alido Franco che lo ha gestito fino al 2012. In quel momento assieme ai miei fratelli Franca e Francesco abbiamo creato una società per portare avanti l'impresa di papà e uno stabilimento che ci ha visti crescere e diventare adulti. Per tutta la vita ho pensato che non lo avremmo mai ceduto, perché ci risultava impossibile l'idea di vivere senza. E dire che di offerte importanti ne abbiamo ricevute. Poi è arrivato Federico e con lui è stato diverso: ci ha fatto capire di essere davvero tanto legato a questo stabilimento dove i suoi genitori erano clienti affezionati sin da quando lui era bambino. E cederlo a lui ci è sembrato un po' come far rimanere il Bagno Principe in famiglia, consapevoli non solo che il suo futuro sia in buone mani, ma che verrà portato avanti con spirito moderno e al tempo stesso nel solco della tradizione".



"Sin da piccolo – aggiunge la signora Nicodemi – Federico aveva una passione sfrenata per il gioco del calcio. Mi ricordo quando all'età di 3-4 anni costruimmo per lui un piccolo campo da calcio sulla spiaggia, per impedirgli di prendere a pallonate tutto quanto gli passasse davanti. Ovviamente lo dico con grande affetto: è sempre stato un bimbo e poi un ragazzo adorabile".



"Ho fatto studi artistici – conclude la signora Nicodemi – e mai avrei pensato di ritrovarmi imprenditrice, ma la vita a volte ci sorprende. Anzi, forse questo mi ha permesso di mettere un tocco artistico in un lavoro in cui la fantasia è comunque importante".



All'amica Tiziana va il saluto affettuoso della nostra associazione, cui si aggiunge quello personale di Stefania Frandi, presidente regionale del Sib, sindacato balneari di Confcommercio, oltre che titolare a sua volta di uno stabilimento a Marina di Carrara: "Rivolgo il più sincero saluto a titolo personale e in qualità di presidente regionale del Sib Confcommercio Toscana alla nostra collega Tiziana Nicodemi – dice Frandi - e a tutta la sua famiglia che hanno cessato in questi giorni la loro attività di imprenditori balneari. Ricordiamo con piacere l'attiva partecipazione al nostro sindacato sin dai lontani anni '50 e la capacità del loro Bagno Principe di rappresentare validamente la vocazione turistica del nostro territorio".