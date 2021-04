Confcommercio



Analisi dell'ecosistema digitale turistico della Riviera Apuana: martedì 27 aprile il primo incontro

giovedì, 22 aprile 2021, 14:12

In un mondo che viaggia veloce sul Web e sui Social, la presenza digitale per un territorio che vuol fare turismo è fondamentale. Da questo principio, Confcommercio Lucca&Massa Carrara e Federalberghi Costa Apuana hanno organizzato un percorso che porterà ad un'analisi e un miglioramento dell'eco sistema digitale della Riviera Apuana.



Lo studio, affidato ai consulenti dello Studio Giaccardi&Associati, avrà inizio martedì 27 aprile, alle ore 15, in un primo video incontro di formazione, confronto e approfondimento su quella che è l'offerta turistica e i clienti della destinazione.



«Uno step fondamentale per avere il polso attuale della nostra presenza digitale e per cercare di uniformare anche i linguaggi della nostra offerta turistica – dice Sabrina Giannetti, presidente di Federalberghi Costa Apuana e titolare dell'Hotel Eden di Montignoso – l'invito è rivolto ai miei colleghi albergatori e in generale a tutti gli operatori turistici della nostra terra».



Adesione all'incontro è già arrivata da parte del comune di Massa e dalla Camera di Commercio di Massa Carrara. «Conoscere il nostro ecosistema digitale sarà fondamentale – chiude Giannetti – per impostare anche la promozione e le strategie di marketing della nostra destinazione». «L'iniziativa è un cambio di passo importante per fondare le scelte di sviluppo della destinazione su una base dati adeguata, in particolare per esaminare le componenti dell'offerta e per conoscere e misurare i comportamenti e le esigenze del cliente finale – commenta Sara Giovannini, direttore di Confcommercio Lucca&Massa Carrara – quello che vogliamo fare come associazione è un investimento importante per il territorio della Riviera Apuana, ci auguriamo una forte risposta dagli operatori».



L'incontro di martedì avrà i seguenti obiettivi: esaminare l'evoluzione della domanda turistica post-pandemia da Covid-19, capire il concetto di ecosistema digitale turistico e gli scopi di questa operazione denominata MyNetwork e infine condividere il mix dei profili e delle aspettative dei clienti della destinazione. L'incontro si terrà su piattaforma online e l'adesione può essere formalizzata con una semplice mail alla segreteria dell'evento: diniluca@confcommercio.lu.it