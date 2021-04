Confcommercio



“Un percorso condiviso per valorizzare i luoghi del commercio”

martedì, 6 aprile 2021, 15:01

Con un documento unitario inviato nelle settimane scorse, le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna hanno provveduto a protocollare all’attenzione del sindaco di Massa Francesco Persiani e dell’assessore comunale alle attività produttive Paolo Balloni una serie di osservazioni sul “regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e nel centro città”.



“Un corposo documento – spiegano i vertici delle quattro associazioni – che è nato sulla scia di un lungo confronto con l’amministrazione comunale e che è stato redatto con spirito propositivo, animato dalla volontà delle nostre associazioni di avere un ruolo attivo e concreto nella stesura di un regolamento di grande importanza per il futuro del commercio massese, Da parte nostra abbiamo seguito con la massima attenzione l’evolversi dell’iter burocratico di questo strumento, consapevoli dei tanti e delicati aspetti che esso contiene in materia di arredi e decoro. Ed è nostra intenzione continuare su questa strada, facendoci interpreti con l’amministrazione di quelle che sono le osservazioni che provengono anche da un costante confronto con le nostre rispettive basi associative”.



“Il nostro impegno – concludono le quattro associazioni – andrà avanti dunque con forza anche nelle settimane a venire, consapevoli che ci sia spazio per un confronto con l’amministrazione mirato a trovare soluzioni condivise e sostenibili, da una parte, per i nostri imprenditori. E al tempo stesso capaci, dall’altra, di centrare gli obiettivi prefissati dall’amministrazione comunale stessa in materia di arredi e valorizzazione del tessuto commerciale”.