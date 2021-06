Confcommercio



Nuovo assessore al commercio a Carrara, Confcommercio: "Subito al lavoro"

venerdì, 11 giugno 2021, 13:02

Esprime soddisfazione Confcommercio, nell'apprendere la notizia della nomina di Daniele Del Nero a nuovo assessore al commercio del comune di Carrara.



"Appena pochi giorni fa – affermano il presidente provinciale Bruno Ciuffi e la vicepresidente Nadia Cavazzini – la nostra associazione aveva rivolto un appello accorato al sindaco Francesco De Pasquale, chiedendo che venisse nominata in modo urgente una figura che all'interno della giunta con delega specifica per il mondo del commercio. Questo, nella assoluta convinzione che vi siano tante e non rimandabili questioni sulle quali i nostri imprenditori attendono risposte da parte dell'amministrazione". "



Questa mattina (venerdì) – proseguono i due esponenti di Confcommercio – la nostra associazione ha già protocollato in Comune una lettera con richiesta di incontro al neo assessore, proprio per iniziare da subito un percorso di confronto proficuo e costruttivo, nell'interesse della nostra categoria. I temi da affrontare, come ricordavamo pochi giorni fa, sono diversi e il tempo a disposizione poco, ragion per cui auspichiamo da subito l'avvio di una stretta collaborazione fra il nuovo assessore e la nostra associazione".



"A tale proposito – concludono Ciuffi e Cavazzini .- salutiamo con favore le prime dichiarazioni di apertura sulla partecipazione e sul piano della sosta da parte del neo assessore, al quale vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro".